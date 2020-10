CD PROJEKT RED hat einen neuen Werbespot zu Cyberpunk 2077 mit Keanu Reeves, der einen der wichtigsten Charaktere des Spiels verkörpert, veröffentlicht. Das Werbevideo wurde während des ersten Spiels des diesjährigen NBA Finales zwischen Los Angeles Lakers und Miami Heat ausgestrahlt. Im Video lädt Keanu Reeves die Spieler ein, seinen Charakter, Johnny Silverhand, in Night City zu begleiten, wenn das Spiel im November veröffentlicht wird.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

