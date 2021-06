Please enable JavaScript



Im Rahmen der E3 präsentierte auch Nintendo einige Neuigkeiten, die in den kommenden Monaten auf die Fans zukommen werden. Darunter fiel auch der erste Trailer zu Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Der Sequel ist bereits vor zwei Jahren auf der E3 angekündigt worden. Schaut euch hier nochmal den gesamten Livestream von Nintendo Direct an.

Die Entwickler der legendäre Legend of Zelda-Reihe gaben im Rahmen der E3 bekannt, dass Breath of the Wild 2 im kommenden Jahr für die Nintendo Switch erscheinen wird. Im Trailer können wir bereits erkennen, dass in diesem Sequel auch der Himmel über Hyrule erobert wird.

Weiterhin wird Link über verschiedene neue Fähigkeiten verfügen. Zum Beispiel wird er in der Lage sein sich durch Wände teleportieren zu können und eine neue Feuerwaffe zu benutzen.

Zur Story lässt sich leider noch nicht allzu viel sagen. Verschiedene Szenen verraten, dass wir auf alte Feinde treffen werden und uns gleichzeitig neuen Herausforderungen stellen müssen. Zum Beispiel sieht eine Szene im Trailer ganz danach aus, als würde Zelda nochmal entführt werden.

Weitere Informationen werden in der Zukunft bekannt gegeben. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf der offiziellen Website informieren. Oder ihr wartet einfach auf Neuigkeiten von uns. 😉