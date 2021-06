Please enable JavaScript



In dieser Woche sind wir ganz schön sportlich unterwegs. Von Olympia, über Fußball sind wir schließlich bei Basketball angekommen. Wie ihr wahrscheinlich bereits mitbekommen habt, erscheint noch in diesem Jahr ein neuer Space Jam-Film. Dieses Mal liegt es an LeBron James gemeinsam mit Bugs Bunny und seinen Freunden die Welt zu beschützen. Passend zum Release veröffentlich Xbox Mitte Juli Space Jam: A New Legacy – The Game. Ein aufregendes Arcade-Abenteuer im Retro-Chic erwartet euch am 15. Juli.

Wer einen Xbox Game Pass Ultimate sitzt, kann schon ab dem ersten Juli auf Space Jam: A New Legacy – The Game zugreifen. Alle anderen müssen sich noch bis zum 15. Juli gedulden. An diesem Datum ist das Spiel sogar kostenlos im Microsoft Store erhältlich.

An der Entwicklung von Space Jam: A New Legacy – The Game waren auch die Fans maßgeblich beteiligt. Wie Bugs Bunny im Trailer erklärt, fragte man Fans vor einer Weile nach Ideen für ein originelles Space Jam-Spiel. Die Gewinner könnt ihr in knapp drei Wochen selbst bewundern. Euch erwartet ein Side Scroller im Arcade-Stil, der sich für die gesamte Familie eignet.

Dabei schlüpft ihr in die Figuren von LeBron James, Bugs Bunny und Lola Bunny, um die Machenschaften des fiesen AL-G Rhythmus (original AL-G Rhythm) und seiner Cyber-Handlanger zu beenden. Diese arbeiten nämlich an dem Plan die weltweite Elektronik zu kontrollieren.

Wer also einen Xbox Game Pass Ultimate besitzt, wird kostenlos auf das Spiel über die Konsole oder die App für Smartphone und PC zugreifen können. Wer keine Mitgliedschaft besitzt, kann eine digitale Version für seine Xbox Konsole erwerben. Außerdem können Fans ihre Freude anhand besonderer Controller zum Ausdruck bringen. Ab sofort sind gibt es drei Designs, die im Stil des Spiels angefertigt worden sind.

Nach unserem letzten Stand wird Space Jam: A New Legacy am 15. Juni in den deutschen Kinos zu sehen sein. Seht euch hier den neusten Trailer an: