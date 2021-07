Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wer in diesem Monat nach ein paar guten Spielen Ausschau hält, sollte unbedingt im PlayStation Store vorbei schauen. Wir stellen euch die PlayStation Now-Spiele im Juli vor.

Diesen Monat erwarten euch epische Blockbuster bei PlayStation Now. Der Juli hat eine Auswahl an sieben Spielen in Petto, die (fast) jedem etwas bieten.

Die PlayStation Now-Spiele: Epische und düstere Geschichten

Red Dead Redemption 2 steht bis zum 1. November 2021 als Download für die PlayStation 4|5 erhältlich. Mit inbegriffen ist der Standalone Online-Multiplayer Red Dead Online. Taucht ein in einen Western-Epos und entscheidet, ob ihr eure Entscheidungen mit eurem Gewissen vereinbaren könnt.

In Nioh 2 erlernt ihr als halb menschliche, halb übernatürliche Yokai-Krieger die Kunst die Samurai. Während der Sengoku-Ära wird Japan sowohl von weltlichen als auch dämonischen Kräften heimgesucht. Dank des überarbeiteten Kampfsystems könnt ihr euch nun vollständig in einen Yokai verwandeln und euren Feinden das Fürchten lehren.

Auch Thriller-Fans kommen mit dem Titel Judgment auf ihre Kosten, indem sie Japans Untergrund-Verbrechen auf die Spur kommen und als ehemaliger Anwalt Takayuki Yagami grausame Morde untersuchen. Der in Ungnade gefallene Anwalt muss sich nun als Privatdetektiv durchschlagen und so auf den Straßen für Gerechtigkeit sorgen.

Düster bleibt es mit God of War. In dem neusten Teil der Reihe verfolgen wir Kratos und seinen Sohn Atreu in die Welt der nordischen Sagenwelten. Während Atreu sich seinem Vater gegenüber beweisen will, muss Kratos seinen Sohn lehren in der grausamen Welt zurecht zu kommen.

Bunte und abwechslungsreiche PlayStation Now-Spiele

Heiterer wird es da mit dem Umzugssimulator Moving Out. In der Stadt Packmore seid ihr die neuen Möbelumstellungs- und Beförderungstechniker, die den Bürgern der Stadt beim Umziehen helfen müssen. Sowohl allein als auch mit Freunden erwartet euch eine komische Welt mit individuellen Figuren und Wohngegenden.

Athletisch geht es weiter mit Olympische Spiele 2020 in Tokio. Euch erwarten über 15 verschiedene Olympische Disziplinen, die ihr im Arkade-Modus bestreitet. Bunte Kostüme und ein Online-Multiplayer-Modus sorgen für eine bunte Abwechslung und gemeinsamen Spielspaß.

Moving Out Trailer

Zu guter Letzt erwartet euch ein rasantes Rennvergnügen in Nascar Heat 5. Wählt aus offiziellen Teams, Fahrern und Autos der drei Nascar National Series und fahrt auf authentischen Strecken um den Sieg des Nascar Cup 2020. Insgesamt vier Spielmodi sorgen für ein abwechslungsreiches Fahrvergnügen. Darunter fällt auch ein Splitscreen- bzw. Online-Multiplayer, bei dem ihr gegen eure Freunde antreten könnt.

Das war unser Überblick zu den PlayStation Now-Spielen im Juli! Falls ihr noch nach weiteren Deals sucht, solltet ihr bei den Angeboten zur Jahreshälfte im PlayStation Store vorbei schauen.