Wer nach einem neuen Survival-Game in diesem Sommerloch sucht, sollte mal bei No Man’s Island vorbei schauen. Auf Steam ist aktuell die Demo kostenlos verfügbar. Die Entiwckler Rif Game Studio und ManyDevStudio haben gemeinsam an dem Survival-Titel gearbeitet, der nun von ManyDevStudio publiziert wird.

No Man’s Island bietet ein knallhartes Survival-Abenteuer, in der euch keinerlei Hilfe geboten wird. Es liegt an euch auf dieser erbarmungslosen Insel nach Nahrung zu suchen, Gemüse zu pflanzen und einen Unterschlupf zu bauen. Außerdem müsst ihr eure eigenen Werkzeuge und Waffen herstellen, um gegen die fürchterlichen Monster auf der Insel gewappnet zu sein.

Wenn dieses Survival-Adventure veröffentlicht wird, erwarten euch fünf einzigartige Biome, die verschiedene Ressourcen und Monster beherbergen. Außerdem könnt ihr an den verschiedenen Orten Haustiere finden, die euch gegen fiese Feinde zur Seite stehen. Außerdem können die Haustiere im Boden nach nützlichen Gegenständen buddeln.

Haltet besondere Haustiere

Erkundet eine mysteriöse Insel

Noch gibt es kein bestätigtes Release-Datum zu No Man’s Island. Wenn ihr jedoch weiter informiert bleiben möchtet, könnt ihr dem Entwickler und Publisher ManyDevStudio auf Twitter folgen. Außerdem halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.