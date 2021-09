Seit Januar hatten wir die große Ehre euch in regelmäßigen Abständen über das Mittelalterspektakel Rustler zu berichten. Mit dem Beinamen Grand Theft Horse ist eigentlich schon klar, worauf dieses Adventure hinaus will: Jede Menge verrückter Parodien und eine große Ansammlung von Straftaten. Ab heute das Spiel zum Pferdestehlen für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erhältlich.

Wenn ihr schon immer mal ein kleines, mittelalterliches Dorf tyrannisieren wolltet, habt ihr ab sofort endlich die Gelegenheit dazu. In Rustler schlüpft ihr in die Rolle des (Klein-)Kriminellen Guy, der eigentlich am Großen Turnier teilnehmen möchte. Wenn er gewinnt, erhält er die Hand der Prinzessin. Doch das Mittelalter bietet zu viele Möglichkeiten, um noch weiteren Schabernack zu treiben. Denn das Entwicklerstudio Jutsu Games sorgt neben einer gehörigen Prise Monty Python-Humor auch für verrückte Möglichkeiten des Chaos-Stiftens wie Heuballen anzünden, Kühe durch die Gegend katapultieren und mit Exkrementen um sich werfen.

Während es auf Steam zum Launch von Rustler einen Rabatt von 30 % gibt, können sich Gamer an Xbox und PlayStation über einen kostenlosen digitalen Starter-Pack-DLC freuen. Dieser ist bis zum 14. September erhältlich und enthält folgende Inhalte:

Auto-Armbrust mit 10 Bolzen

Hellebarde

5 Kackgranaten

500 Goldmünzen

2 Fertigkeitspunkte



Wir wünschen euch viel Spaß in diesem bunten Mischmasch aus Prügelei, Diebstahl und einer Menge Chaos.