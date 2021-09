Auch das rasante Rennspiel von Mattel und Milestone geht nun in die heiße Phase. Denn am 30. September erscheint Hot Wheels Unleashed für Konsolen und PC. Um Fans einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten zu geben, veröffentlichte man heute einen neuen Costumization-Trailer.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Hot Wheels Unleashed fahren Hobby-Rennfahrer nicht nur ihre liebsten Autos auf den verschiedenen Rennstrecken. Sie können auch verschiedene Anpassungen vornehmen, um aus dem beliebten Spiel IHR Spiel zu machen. Darüber gibt der neu veröffentlichte Costumization-Trailer Aufschluss.

Spieler von Hot Wheels Unleashed können sämtliche Fahrzeuge nach ihrem Geschmack verändern und dieses neue Design mit der Community teilen. Darüber hinaus besitzt jeder Rennfahrer seinen eigenen in-Game-Keller, in dem er neue Strecken mit dem Track-Editor kreieren kann. Außerdem nimmt er in diesem Keller auch Veränderungen am Aussehen der kleinen Flitzer vor.

Darüber hinaus ist auch das Innendesign des Kellers auch frei anpassbar. Wenn Spieler also Freunde zu Rennen in ihrem Keller herausfordern, können alle Teilnehmer auf der Strecke die Inneneinrichtung des Hosts begutachten. So erhält jedes Rennen einen besonders individuellen Charakter.

Weitere Informationen zu Hot Wheels Unleashed findet ihr auf der offiziellen Website.