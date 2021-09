Was braucht man für einen guten Shooter? Waffen. Abwechslungsreiche Arenen. Eine coole und einprägsame Optik und spaßige Mechaniken. All das besitzt der kostenlose Online-Shooter Splitgate und könnte durch eine gelungene Kombination all dieser Faktoren und einem nostalgischen Unreal Tournament Touch der nächste große Shooter Hit werden. Wir verraten welche eine gute und eine schlechte Nachricht es vom aktuellen Entwicklungsstand von Splitgate gibt.

Überraschungshit auf Steam

Fangen wir, wie es sich gehört, zuerst mit der guten Nachricht an. Nach Fortnite, Call of Duty: Warzone, Destiny und zahlreichen weiteren Free-to-play Online-Shootern sollte der Markt dafür eigentlich übersättigt sein und neue Titel es schwer haben, da für genug Aufmerksamkeit zu sorgen. Nicht so aber bei Splitgate. Der Portal-Shooter mit einem Best-of zahlreicher Mechaniken aus anderen beliebten Multiplayer-Shootern ist auf dem besten Weg, sich zu einem echten Hit zu entwickeln. Und das noch vor der Veröffentlichung! Auf Steam feiert der Titel bereits große Erfolge. 10 Millionen Mal wurde der für seinen Mix aus Portal und Halo sehr gelobte Shooter bereits runtergeladen. Denn im Moment befindet sich Splitgate in seiner offenen Beta-Phase. Das heißt, auch ihr könnt es selbst kostenlos ausprobieren und den Entwicklern bei 1047 Games Feedback dalassen.

Release Verschiebung auf unbestimmte Zeit

Die schlechte Nachricht daran. Durch den enormen Andrang waren die Server Kapazitäten beim relativ kleinen, unabhängigen Entwickler schnell erreicht. Keiner hat wohl mit so einem großen Hype im Vorfeld des Releases gerechnet. Deshalb wurde dieser erst mal komplett gestrichen, sowohl um die Server zu vergrößern als auch um weiter am Spiel zu arbeiten, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden. Doch schon jetzt sieht man, dass die Entwickler wissen, dass es um die Spieler geht. Splitgate ist nämlich vollgepackt mit Inhalten. Mit über 20 Maps und mehr als 10 Modes bietet das Spiel jetzt schon in der Beta mehr Inhalte als so manch anderer Shooter nach fünf Seasons. Außerdem ist Splitgate nicht nur Crossplay über alle Plattformen, sondern auch Cross-Gen. Mehr Service geht nicht. Da verzeiht man selbst die für Free-to-play Spiele unausweichlichen Lootboxen mit kosmetischen Inhalten.

Mehr Geld für die Entwickler

Eine gute Meldung im Zuge der Verschiebung gab es allerdings noch. Die Splitgate Entwicklung bekommt 100 Millionen ein Dollar Funding! Wie 1047 Games verkündet hat, wurde eine weitere Finanzierungsrunde mit insgesamt 100 Millionen Dollar abgeschlossen. Dies hilft dem nun nicht mehr so kleinen Studio natürlich enorm und das Geld soll, wie CEO Ian Proulx in einer Pressemitteilung verkündet, direkt in die weitere Entwicklung von Splitgate gesteckt werden. Damit soll der Titel in allen Dimensionen noch größer werden.

Das Funding ermöglicht es 1047 Games ihre komplette Vision für Splitgate als Top-Tier, AAA kompetitiven Shooter zu verwirklichen. Und ein Studio zu werden, welches sich als führende kreative Kraft mit herausstechenden und neuartigen IPs in der Gaming-Welt etablieren wird. Es sieht so aus, als gäbe es einen neuen großen Player in der Shooter-Arena. Doch Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft und sollte in der gesamten Shooter-Entwicklung und Gaming Industrie für frischen Wind sorgen.

We have just raised $100 MILLION to continue our journey as an independent, community-first game studio.



Read more about it below: pic.twitter.com/jltcqMsvRb — Splitgate – Season 0 (@Splitgate) September 14, 2021

Bekannte Elemente in einem neuen frischen Setting kommen also nach wie vor gut an, vor allem wenn so eine transparente Kommunikation vonseiten der Entwickler kommt, die heutzutage bei den großen Studios leider selten geworden ist. Man darf also gespannt sein, wie Splitgate sich entwickelt und vielleicht noch dieses Jahr es mit den großen „Shooter Giganten“ Call of Duty Vanguard, Battlefield 2042 und Halo aufnimmt.