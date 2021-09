Am Freitag, den 17.09. hat THQ Nordic zum Showcase im Rahmen des 10. Geburtstages des Unternehmens eingeladen. Zu sehen gab es allerhand neu angekündigter Games, Fortsetzung und mehr. Wir verraten euch, was die Highlights waren. Weiter unten findet ihr außerdem den verlinkten aufgezeichneten Livestream des Events.

Das THQ Nordic Showcase in Kürze

Zur Feier des 10-jährigen Bestehens veranstaltete der österreichische Spiele-Entwickler und Publisher einen digitalen Showcase-Stream. Moderiert wurde das ganze von niemand-Geringeren als Branchengröße Geoff Keighley, natürlich bekannt durch die gamescom Opening Night Live oder die Game-Awards. Die unten verlinkte Präsentation startet etwa bei Minute 10 und führt mit überraschend wenig Gelaber in gut 25 Minuten durch diverse Trailer. Das ganz große Highlight dürfte für die meisten, je nach persönlichem Geschmack entweder das neue SpongeBob Game oder Jagged Alliance 3 sein. Alle weiteren Titel stellen wir euch samt Ankündigungs-Trailer weiter unten vor.

Destroy All Humans 2

Zum beliebten Alien-Shooter wo ihr mal zur Abwechslung selbst in die Haut eines mörderischen Außerirdischen schlüpft, gab es gleich zwei Ankündigungen. Ein mit Rammstein-Musik untertmalter Trailer der die „Reprobed“ Version für PS5, Xbox Series und den PC ankündigt sowie ein Gameplay Trailer.

MX vs. ATV Legends

Für Freunde von Rennspielen bietet die Neuankündigung MX vs. ATV Legends einen Karriere- und einen Trails-Modus, 2-Spieler Splitscreen und einen Squad-basierten Online-Multiplayer-Modus für bis zu 16 Spieler.

Outcast 2: A New Beginning und ELEX 2

Liebhaber der Sci-Fiction hingegen kommen voll auf ihre Kosten mit Outcast und ELEX. Damit bekommen gleich zwei Top Action-Rollenspiel Franchises endlich eine Fortsetzung. Zwar gab es nur zwei CGI-Trailer und kein Gameplay-Footage, dafür vermittelt das Videomaterial bereits gut, was uns hoffentlich in einer nicht allzu fernen Zukunft erwartet.

SuperPower 3

Und weiter geht es mit dem Strategie-Genre. Die Erstveröffentlichung von SuperPower 2 liegt fast 17 Jahre zurück. Mit einer Fortführung der Serie haben wohl nur die wenigsten gerechnet. Zwar gab es auch hier nur einen Announcement-Trailer, doch macht es definitiv Lust auf mehr.

Expeditions: Rome

In der Neuankündigung Expeditions: Rome geht es zurück in die Antike. In der Rolle eines jungen Legatus müssen wir in rundenbasierten Kämpfen eine Intrige. Die Entwickler und Entwicklerinnen vom dänischen Studio Logic Artists geben außerdem Einblicke in den Entstehungsprozess und die wunderschön ausgearbeitete Spielwelt.

Jagged Alliance 3

Die Prestige-Reihe von THQ Nordic bekommt mit dem dritten Teil einen hoffentlich würdigen Nachfolger des 1995 erstveröffentlichten Rundenstrategie-Hits. Dabei ist Jagged Alliance sowohl Sequel als auch eine Art Best-Of der beliebten Taktik-Reihe. In einer nicht-linearen Geschichte übernimmt man wieder die Kontrolle über die Söldnereinheit „Legion“, bestehend aus zahlreichen einzigartigen Figuren. Zusätzlich soll die gesamte Kampagne auch im Online-Koop-Modus durchspielbar sein.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Wie so oft kam auch hier das beste zum Schluss, vorausgesetzt ihr seid Fans des gelben Schwamms unter der Ananas. Als Letztes wurde nämlich ein neues SpongeBob-Spiel präsentiert. The Cosmic Shake soll „bald“ erscheinen und auf allen aktuellen Konsolen verfügbar sein. Der Announcement-Trailer verspricht, wie sollte auch anders sein, ein abgedrehtes Abenteuer in sieben verschiedene Unterwasser-Wunschwelten mit zahlreichen Kostümen, alten Bekannten aus der Serie und dem typischen Rumgeblödel.

Zwei Top Gratis-Spiele von THQ Nordic zur Feier des Tages

Passend zu den Feierlichkeiten verschenkt THQ Nordic außerdem zwei Spiele. Bis zum 23.09. (19 Uhr) lassen sich noch die gut gealterten Titel Titan Quest Anniversary Edition und die Jagged Alliance Gold Edition zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Danach könnt ihr die Spiele auch nach der Beendigung der Aktion behalten und jederzeit runterladen und zocken.

Diesen Monat ist wirklich was los in Sachen Gratis-Games. Bei zahlreichen weiteren Events und Aktionen, beispielsweise bei Epics wöchentlichen Gratis-Spielen und der Jubiläumsaktion von Gamesplanet, lassen sich teilweise top-aktuelle Titel abstauben. Also nicht verpassen und auf zu den digitalen Stores!