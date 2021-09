Im vergangen Jahr haben wir euch in einem Beitrag davon berichtet, dass die Republic of Gamers (ROG) gemeinsam mit IKEA an Gaming-Möbeln arbeitet. Im Frühjahr dieses Jahres ist diese neue Kollektion bereits in China erschienen. Auch davon haben wir euch in einem Beitrag in Kenntnis gesetzt. Jetzt gibt das schwedische Möbelunternehmen bekannt, dass diese Gaming-Möbel im Oktober auch bei uns erhältlich sein werden.

IKEA und ROG werden ab Oktober gleich sechs neue Gaming-Linien herausbringen, die nicht nur schick aussehen. Auch in Sachen Alltagstauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit sollen die verschiedenen Produkte überzeugen. In einem Video erklären die Designer diese Vision ausführlicher:

Die sechs neuen Serien von IKEA und ROG hören auf die Namen HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL und LÅNESPELARE. Sie sollen tagsüber für eine angenehme Arbeitsklima sorgen und nach Feierabend zu entspanntem Gaming einladen. Unter anderem enthalten die Serien verschiedene Büro- bzw Gaming-Stühle, ein Nackenkissen, eine Mauskabelsicherung, einen Headsethalter sowie ein Ringlicht. Verschiedene Konzeptfotografien zeigen wie ein künftig gestaltetes Gaming-Zimmer aussehen kann:

Eine dunkle Version findet ihr hier

Wie es bereits in dem oben gezeigten Video heißt: Die Kooperation von ROG und IKEA steht noch am Anfang. Der Gaming-Bereich bietet ein riesiges Potenzial, dessen Ausschöpfung die beiden Unternehmen noch eine Weile beschäftigt halten wird.