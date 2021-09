Das letzte Mal konnten wir während des PlayStation Showcase neues Videomaterial zu Marvel’s Guardians of the Galaxy bestaunen. Jetzt gibt es nach dem Story-Trailer endlich ein paar Gameplay-Szenen zu bestaunen.

Eidos Montreal und Square Enix haben sich die ulkigste Heldengruppe des Universums ausgesucht und erzählen nun ihre Geschichte. In Marvel’s Guardians of the Galaxy schlüpft ihr in die Rolle von Peter Quill aka Star-Lord und prügelt euch gemeinsam mit eurer Gruppe durch fremde Welten. Der große Widersacher der Guardians ist die Universal Church of Truth, eine Art Kult, der scheinbar Gedankenkontrolle über seine Opfer erlangt. In den Comics ist dieser Kult ebenfalls Bestandteil der Guardians-Storyline.

Doch sprechen wir mehr über das Kampfsystem. Als Star-Lord könnt ihr aus der Distanz mit euren beiden Pistolen feuern, die ihr nicht mal laden braucht. Stattdessen arbeitet das Spiel mit einer Überhitzungs-Mechanik, sodass ihr die Waffen zwischendrin abkühlen lassen müsst. Im Nahkampf prügelt ihr mit euren Fäusten auf die Gegner ein. Außerdem besitzt Star-Lord eine Reihe von Spezialangriffen, die ihr im Spielverlauf freischalten könnt. Im Gameplay-Video von IGN seht ihr zum Beispiel „Das Auge des Hurricanes“. Bei dieser Attacke saust ihr in die Lüfte und schießt mit Granaten um euch.

Für besonderes Combat-Feeling könnt ihr die Fähigkeiten der Guardians mit euren kombinieren und so taktisches Geschick zu euren Kämpfen hinzufügen. Wenn ihr über längere Zeit genug Schaden macht, könnt ihr das Momentum-Meter auffüllen. Wenn es voll ist, könnt ihr einen gewaltigen Angriff entweder allein oder mit dem gesamten Team durchführen.

Auf der offiziellen Website könnt ihr Marvel’s Guardians of the Galaxy für PC, Xbox und PlayStation vorbestellen. Am 26. Oktober erscheint das Action RPG. In weiteren Beiträgen von uns könnt ihr euch Videos ansehen, die während das PlayStation Showcase und der E3 gezeigt worden sind.