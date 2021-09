Die letzte Ausgabe von Nintendo Direct fand im Sommer während der E3 statt. Ein Highlight davon war die Ankündigung von Breath of the Wild 2. In unserem Beitrag dazu erhaltet ihr mehr Informationen. Am gestrigen Abend gab der Publisher bekannt, dass eine neue Ausgabe in der heutigen Nacht ausgestrahlt wird.

Am 24. September um 0:00 Uhr findet die neuste Ausgabe von Nintendo Direct statt. Euch erwartet ein 40-minütiger Livestream zu Spielen, die noch in diesem Winter für die Nintendo Switch erscheinen sollen. Anschauen könnt ihr den Stream über den offiziellen YouTube-Kanal.

Weitere Informationen zu Nintendo Direct findet ihr auf der offiziellen Website. Darüber hinaus findet ihr in einem anderen Beitrag von uns eine Zusammenfassung der vorletzten Ausgabe im Frühjahr. Wer nicht zuschauen kann, muss nicht traurig sein. Wir fassen euch die neue Aufgabe zusammen!