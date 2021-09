Ubisoft stimmt mit den regelmäßig erscheinenden Videos die Fan-Gemeinde auf Far Cry 6 ein. Erst in der letzten Woche hat sich der begnadete Schauspieler Giancarlo Esposito in drei Videos zu Wort gemeldet. In dem kommenden Titel verkörpert er den Antagonisten Antón Castillo. In einem weiteren Beitrag von uns könnt ihr euch die Clips ansehen. Nun präsentiert Ubisoft ein neues Video, in dem die Biome der Insel Yara vorgestellt werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Schauplatz von Far Cry 6 hat neben einem Diktatoren und einer unterdrückten Bevölkerung noch eine Menge mehr zu bieten. Auch landschaftlich kann die Insel mit einer beeindruckenden Szenerie aufwarten. Yara besitzt unterschiedliche Biome, die ihre eigene Flora und Fauna besitzen. In den bergigen Regionen im Osten werden Spieler in der Rolle der Dani Rojas zum Beispiel auf Jaguare treffen. In sumpfigen Gebieten freuen sich Krokodile auf euren Besuch.

The world of Yara is rich and diverse in both its biomes and its wildlife. Learn more as Lead Game Designer @DavidGrivel goes into more depth regarding Yara’s wildlife and hunting in #FarCry6 pic.twitter.com/zSoo2O2QPo — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 24, 2021

Aber auch andere Tiere wie Mungos und Wildschweine lassen sich in verschiedenen Regionen finden. Eine so umfangreiche Tierwelt eignet sich besonders gut zum Jagen. Das beliebte Feature findet wieder seinen Weg in die Far Cry-Reihe zurück und sorgt bei Fans bereits für ordentliche Begeisterung. Außerdem verspricht David Grivel, der Lead Game Designer von Far Cry 6, dass es eine angemessene Entwicklung des Jagd-Talents geben wird. Zum Beispiel könnt ihr in eurem Guerilla-Lager eine Jagdhütte aufstellen, mit der ihr eure Jagdausrüstung verbessern könnt.

Ein Blick auf die Landschaft von Yara

Am 7. Oktober wird Far Cry 6 für PC, PlayStation, Xbox, Stadia und Luna erscheinen. Die drei DLCs werden von November an bis zum Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht werden. Dazu erfahrt er mehr hier. Um vorbestellen zu können, könnt ihr auf der offiziellen Website vorbei schauen.