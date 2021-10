Ihr seid noch unsicher auf welcher Plattform ihr das Action-Adventure Guardians of the Galaxy zocken werdet? Dann dürfte euch der neuste Technik-Trailer für die PC-Version überzeugen. Im neusten von Square Enix veröffentlichten Vorschauvideo kann man bereits zahlreiche Grafik-Highlights begutachten, die wohl exklusiv nur für PC-Spieler dieses bunten Weltraumepos vorbehalten sein werden.

Zahlreiche Grafik-Leckerbissen für die PC-Version

Die PC-Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy wird natürlich eine erstklassige Grafik mit Raytracing in Echtzeit bieten. Das ist heutzutage für große Tripple-A PC-Kracher aber fast schon Standard. Viel interessanter ist da die KI-gesteuerte Leistungssteigerung durch die NVIDIA DLSS Funktion, die diffuse Beleuchtung, HDR, ein erweiterter Farbraum und eine Auflösung bis zu 8K. Zahlreiche Zusatzargumente also für die PC-Version des von Eidos-Montréald und 3t Ltd entwickelten Marvel Blockbusters in Videospielform.

Außerdem können SpielerInnen ohne Zugang zu einem GeForce RTX-PC die RTX-verbesserte Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy auch über den Cloud-Service GeForce NOW von NVIDIA streamen. Ein toller Service des Grafikkartenherstellers, den bisher noch viel zu wenige Spiele nutzen. Der Ingame-Fortschritt lässt sich dabei komfortabel zwischen Geräten austauschen. Viele tolle Features also, die uns die Wartezeit auf das bald erscheinende intergalaktische Abenteuer mit Star Lord und Co., versüßen.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie digital auf PC und GeForce NOW. Für Nintendo Switch erscheint die Cloud-Version ebenfalls am 26. Oktober.

Eine kleine Preview auf das große Highlight im Spieleherbst 2021 könnt ihr samt Trailer hier finden. Falls ihr lieber auf der Erde die Feuerwaffen sprechen lassen wollt, schaut in den neusten Trailer zu Far Cry 6.