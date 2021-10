Wie wohl alle leidenschaftlichen und professionellen PC-Zocker bestätigen würden, macht die Klangqualität unglaublich viel beim Spielgefühl und der Immersion aus und ist im kompetitiven Bereich oft mitentscheidend für den Sieg. Das richtige Gaming-Setup ist da unabdingbar. Gut, dass Philips dafür mit ihrer neuen Gaming-Headset-Reihe die passende Lösung hat. Die zwei brandneuen Kopfhörer-Modellen treffen sowohl in Sound als auch in Design genau den richtigen Ton. Wir haben sie für euch getestet.

Für seine Top-Fernseher und Bildschirme ist Philips ja bekannt, doch auch in Sachen Kopfhörer macht der Elektronikhersteller eine gute Figur. So bietet das traditionsreiche, börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam seit kurzem komfortable zu tragende, leichte und visuell ansprechende kabelgebundene Gaming-Headsets mit einem sehr guten Klang und für jede Online-Session (oder Besprechung) optimalen Mikrofon an. Für den weltweit operierenden Konzern mit ca. 80.000 Mitarbeitern weltweit, der sich eher auf Haushalselektronik und Gesundheitstechnologie spezialisiert hat, ist die Entwicklung von Gaming-Headsets ein Novum. Deshalb hat man sich erfahrene Unterstützung in Form des ebenfalls in Amsterdam ansässigen langjährigen Philips-Partners und Monitor- und Bildschirmhändlers MMD geholt.

Umso spannender ist es deshalb für uns die neuen zwei Kopfhörer-Modelle TAGH301BL (ca. 37€) und TAGH401BL (ca. 50€) von Philips genauer anzuschauen und natürlich auch anzuhören.

Das Unboxing

Hat man sich in das Innere der handlichen Verpackung vorgearbeitet, erwartet einen auch ohne viel Schnick-Schnack drumherum, das Headset. Auf einem Kartonuntergrund liegen die Kopfhörer samt Kabel und erfrischend kurz-gehaltener Betriebsanleitung in einem kleinen losen Plastikbeutel. Sofort beim Herausnehmen fällt einem auf: Mit gerade mal 211 Gramm beim TAGH301BL und 250 Gramm beim TAGH401BL Modell sind die Gaming-Headsets erstaunlich leicht, dabei aber überhaupt nicht fragil.

Am Ende des 1,8 Meter langen Kabels von TAGH301BL befindet sich ein universeller 3,5-mm-Stecker und darauf ein abnehmbarer Aufsatz mit zwei kürzeren Kabeln und Klinkensteckern für die Kopfhörer und das Mikrofon. Praktisch, falls man nur die Kopfhörer und kein Mikro braucht, so kann man diesen Aufsatz einfach entfernen und nur die Kopfhörer anschließen. 30 cm unter dem Kopfteil des Headsets ist außerdem eine handliche Multifunktionsfernbedienung mit Stummschalter für das Mikro und einem Rädchen für die Lautstärkeregelung.

Das 2,5 m lange Kabel des TAGH401BL schließt mit einem USB-2.0-Stecker ab. An der handlichen Inline-Fernbedienung könnt ihr ebenfalls die Lautsprecherlautstärke regulieren und euer Mikrofon stummschalten. Zusätzlich lässt sich hier aber auch der integrierte Surround-Sound ganz einfach zwischen Stereo, 3D und HD switchen. So bietet das TAGH401BL Modell in Sachen Soundqualität schon mal mehr Auswahl als das etwas preisgünstigere 301er Pendant.