Am gestrigen Nachmittag präsentierte uns Eidos Montréal einen neuen Trailer zu Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dieser verdeutlicht, wie die einzelnen Guardians ihre individuellen Fähigkeiten einsetzen, um gemeinsam einen Gegner zu bezwingen. Natürlich darf die entsprechende Musik und eine gute Prise Humor nicht fehlen.

In einigen Tagen erscheint Marvel’s Guardians of the Galaxy für Konsolen und PC. Da lassen sich Eidos Montréal natürlich nicht lumpen und hauen zum großen Endspurt nochmal einige Trailer raus. Vor einigen Tagen veröffentlichte zum Beispiel Playstation den actionreichen und rockigen Launch-Trailer. Jetzt geht über den YouTube-Account von IGN der offizielle TV-Spot viral, der die beeindruckende Teamarbeit der Guardians demonstriert.

Ja, die Guardians of the Galaxy wirken auf den ersten Blick nicht wie die allerbesten Freunde. Doch wenn es hart auf hart kommt, halten sie zusammen und entfesseln mit ihren individuellen Fähigkeiten eine wahre Woge der Kampfeskraft. Der neue Trailer stellt dieses Zusammenfügen der Talente fantastisch in Szene und gibt einen Geschmack auf die Team-Kombos, die ihr während eines Kampfes entfesseln könnt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für PC, PlayStation, Xbox und GeForce Now. Für die Nintendo Switch wird eine Cloud-Version verfügbar sein. Wenn ihr wissen möchtet, welche grafischen Leistungen das kommende Action Adventure mit sich bringt, könnt ihr den folgenden Beitrag von uns lesen. Vorbestellungen können auf der offiziellen Website getätigt werden.