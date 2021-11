Wie ihr bereits wisst, feiert ein ziemlich schneller Igel in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Zu diesem großen Jubiläum gibt SEGA bekannt, dass Steve Aoki am 30. November ein Konzert veranstalten wird. Neben eigenen Titeln legt der bekannte DJ auch neu interpretierte Versionen aus den Spielen um Sonic the Hedgehog auf.

Falls ihr am 30. November um 21 Uhr noch nichts zu tun habt, solltet ihr auf YouTube– oder Twitch-Kanal von Sonic the Hedgehog vorbei schauen. Dort gibt der bekannte EDK-Künstler, DJ und Produzent Steve Aoki nämlich ein virtuelles Konzert. Zu feiern gibt es nicht nur den Jubeltag des blauen Igels, sondern auch den des Künstlers selbst. Steve Aoki wird am 30. November 44 Jahre alt. Zum Vorgeschmack auf das kommende Konzert veröffentlichte SEGA bereits ein erstes Video.

Doch nicht nur eure Ohren erwartet ein 60-minütiges Feuerwerk aus bekannten und beliebten Titeln der Sonic the Hedgehog-Spiele. Auch eure Augen bekommen etwas geboten, während sich das virtuelle Konzert auf eine Reise durch bekannte Umgebungen begibt. Unter anderem werden die Green Hill Zone und die Chemiefabrik vertreten sein.

Wie SEGA den 30. Geburtstag von Sonic the Hedgehog noch gefeiert hat, verraten wir euch in einem weiteren Beitrag.