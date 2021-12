Bald ist es so weit, nur noch 2 Monate bis zum dritten Ableger der Strategie-Schlachtplatte Total War: Warhammer. Nun wurde auch Slaanesh, der Vierte im Bunde der Chaosgötter angekündigt. Wir zeigen euch den dazugehörigen neusten Enthüllungstrailer und verraten euch die wichtigsten Entwickler-Infos zum Dunklen Prinzen der Lust und Begierde. Total War Warhammer soll am 17. Februar 2022 auf Steam, im Epic Games Store und auch von Anfang an in Microsofts Xbox Gamepass erscheinen! Schaut euch auch unsere Previews zu der fernöstlichen Cathay-Fraktion und Nurgle, dem Seuchenfürst an.

Wie spielt sich die Slaanesh-Fraktion?

Legendärer Kommandant des Slaanesh ist N’kari.

N’kari, der Erzversucher, streift durch die Reiche der Sterblichen und Unsterblichen, um die ultimative Empfindung zu fühlen und Ekstase in ihrer reinsten Form zu verspüren.

Auf dem Schlachtfeld ist er ein extrem schneller und grausamer Erhabener Dämon, der als Jäger isolierter feindlicher Charaktere und Einheiten brilliert. Seine einzigartige passive Fähigkeit „Seelensammler“ heilt ihn, wenn eine feindliche Einheit in der Nähe ausgelöscht wurde, während seine Fähigkeit „Willige Beute“ Nahkampfabwehr und -angriff von Feinden deutlich reduziert, wodurch sie einem schnellen und qualvollen Tod ausgesetzt werden.

Die Dämonen des Slaanesh machen sich ihre unvergleichliche Geschwindigkeit und ihre Rüstungsdurchdringung zunutze, um mit überfallartigen Angriffen Unmut in den feindlichen Rängen zu säen und anschließend einzelne Einheiten zu isolieren und sie mit einem schnellen Schlag auszulöschen. Ihre Armeen erhalten durch das Töten fliehender Einheiten Schlachtwährung, die für drei Fähigkeiten verwendet werden kann, die ihren Spielstil unterstreichen.

Auf der Karte und dem Schlachtfeld

Auf der Kampagnenkarte verbreiten Fraktionen des Slaanesh bei jeder Gelegenheit die hedonistische Botschaft des Dunklen Prinzen. Zu ihren Mechaniken gehören:

Gaben des Slaanesh: Kommandanten und Helden des Slaanesh können feindlichen Charakteren durch Heldenaktionen Gaben verleihen oder indem sie sie im Kampf besiegen. Damit verursachen sie bei der Einheit eine Reihe negativer Auswirkungen.

Verführung: Durch Erhöhung des verführerischen Einflusses können die Streitkräfte des Slaanesh Zielfraktionen ins Vasallentum zwingen.

Anhänger: Die Armeen des Slaanesh können Anhänger in der Schlacht, aus Chaoskulten und durch Vergnügliche Tätigkeiten gewinnen. Anhänger werden für die Gründung von Kulten, die Aufstellung von Armeen der Getreuen und die Erschaffung von Vasallen eingesetzt.

In Pink- und Purpurtönen gehalten erfüllen die Slaanesh-Kreaturen die Warhammer Fantasy des Chaosgottes vollkommen

Als Verkörperung ihres Schutzgottes sind die Dämonen des Slaanesh grausam, anmutig und betörend. Die herrischen Hüter der Geheimnisse und der Herold des Chaosgottes führen die finsteren Armeen an. Ihr Kern besteht aus gerissenen und tödlichen Einheiten wie den Dämonetten und Slaaneshbestien, während die agilen Seelenjägerinnen und Höllenjäger blitzschnelle Kavallerie-Unterstützung bieten.