In drei Tagen ist schon Heiligabend. Wenn ihr noch nicht in weihnachtlicher Stimmung seid, können vielleicht Firaxis und Marvel’s Midnight Suns etwas daran ändern. In einem weihnachtlichen Video senden euch die Entwickler wärmende Festtagsgrüße.

Als die Geheimorganisation Hydra die mächtige Lilith wiedererweckt, sehen sich auch die Superhelden gezwungen eine düstere Geheimwaffe aus ihrem Schlummer erwachen zu lassen. The Hunter ist der erste voll anpassbare Held in einem Marvel-Spiel und das Kind der gefürchteten Antagonistin Lilith. Nun liegt es an the Hunter und den Helden der Midnight Suns Liliths schreckliches Vorhaben zu stoppen. Denn die Mutter der Dämonen möchte das apokalyptische Ereignis der Mitternachtssonne herbeiführen und ihren Meister Chthon heraufbeschwören. Begegnet mit Marvel’s Midnight Suns der düsteren Seite des sonst knallbunten Comic-Universums und stellt euch in dem taktischen RPG einer mystischen Herausforderung. Weitere Details zum Gameplay findet ihr hier.

Um euch eine behagliche Zeit zu wünschen, hat Firaxis ein 30-minütiges Videos veröffentlicht. In der Kaminatmosphäre könnt ihr die Ausrüstungsgegenstände der Marvel-Helden sehen, während Charlie the Yule Dog für ein prasselndes Kaminfeuer sorgt.

Marvel’s Midnight Suns soll in der zweiten Jahreshälfte von 2022 erscheinen. Den Reveal-Trailer könnt ihr euch in unserem Beitrag zur Gamescom ansehen.