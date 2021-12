In einem vor kurzem veröffentlichten Entwicklertagebuch stellt Publisher Sega und Entwickler Relic Entertainment die neue Kampagnenkarte für das kommende Echtzeitstrategiespiel Company of Hereos 3 vor. Die wie von der Serie gewohnt dynamische und taktische Kämpfe sollen diesmal im mediterranen Klima Italiens ausgefochten werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der neue Schauplatz von Company of Hereos 3

In einem Entwickler-Tagebuch zeigen und erzählen die Entwickler, wie genau die neue Kampgagnenkarte von Company of Hereos 3 aussehen und funktionieren wird. Der Fokus liegt wie gewohnt auf taktischen Gefechten in einer sich stets verändernden Umgebung. Als General müsst ihr diesmal aus der isometrischen Perspektive heraus alles im Blick behalten und eure Truppenverbände so anweisen und befehlen, dass sie dem Feind immer einen Schritt voraus sind. Denn, auch nur der geringste Fehler könnte euch den Sieg in einem Gefecht und somit in einer gesamten Schlacht kosten.

Das von Fans so geliebte klassische RTS-Gameplay wird durch die neue dynamische Karte durch zahlreiche Features erweitert. In jeder Runde und auch während eures Zuges kann sich so einiges verändern. Deshalb gilt es immer wachsam zu sein, um immer richtig und schnell auf eine sich ändernde Situation und Gefahrenlage zu reagieren. Dafür stehen eurem virtuellen Anführer viele neue Möglichkeiten zur Verfügung. Mehr Ressourcen und Mechanismen, mit denen ihr auf der dynamischen Kampagnenkarte agieren könnt. Partisaneneinheiten, Luftunterstützung, Boden und Seeverstärkung und Unterstützungsfeuer sowie logistische Hilfsmittel. Nur wenn ihr all diese Varianten und Möglichkeiten der Kriegsführung beherrscht, könnt ihr für die Alliierten den Sieg auf dem italienischen Kriegsschauplatz sichern.

Für mehr Informationen zum Release und weitere Informationsupdates-Happen könnt ihr immer die Sega Seite zu Company of Hereos 3 aufrufen.

Eine andere Top-Franchiese-Marke von Sega ist der Echtzeitstrategie-Hit Total War. Der neuste Teil, Total War: Warhammer 3 soll am 17. Februar 2022 erscheinen. Hierfür haben die Entwickler in den letzten Monaten ebenfalls zahlreiche neue Infos über Handlungsort und Neuerungen durchsickern lassen. Es scheint, das Jahr 2022 könnte ein erfolgreiches für Strategie-Liebhaber werden.