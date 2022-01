Zum Jahresende bietet uns Epic nochmal ein ganz besonderes Angebot. Sage und schreibe drei Tomb Raider Spiele gibt es noch bis zum 06. Januar 2022 im Epic Games Store! Die Tomb Raider Trilogie gehört zu den besten abgeschlossenen Videospielreihen des letzten Jahrzehnts. Es überzeugt sowohl mit tollem durchdachten Gameplay, als auch mit einer fesselnden Story, die sich durch alle drei Teile nahtlos durchzieht.

Eins der besten Tomb Raider Reboots überhaupt

Als das erste Tomb Raider 2013 rauskam und die komplette bisherige Serie rebootet hat, wusste keiner, was sich daraus noch entwickeln würde. Eine der erfolgreichsten Spieleserien von Entwickler Crystal Dynamics und Eidos Montréal und drei tolle Action-Adventures mit einer starken, einzigartigen weiblichen Protagonostin. In diesen erleben wir eine junge, noch unerfahrene, aber mutige Archäologin Lara Croft, die sich zur toughen und ausgeklügelten Graberkunderin, die wir kennen und lieben, erst noch entwickeln muss. In den einzelnen Spielen Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) begeben wir uns mit Lara auf eine mysteriöse Insel, gefährliche Wintertouren in Sibirien und den dichten Dschungel Mexikos. Stets im Nacken ist ihr die geheime Untergrundorganisation Trinity, die eng mit ihrer Familiengeschichte und ihrem Vater verknüpft ist.

Top Gameplay in einem Top Setting

Somit ist die Tomb Raider Trilogie ein wahrer, in sich abgeschlossener Epos, der sich perfekt nacheinander durchspielen lässt. Während der erste Teil noch größtenteils linear und bombastisch inszeniert verläuft, sind die Areale im zweiten deutlich größer und freier gestaltet. Der dritte und finale Ableger schickt uns dann in eine komplett offene, wunderschön designte Open World. In allen drei Titeln folgt ihr einer linearen Story mit einigen Nebenbeschäftigungen wie dem Jagen oder der Suche nach verschollenen. Der gelungene Mix aus Kämpfen, Erkunden, Crafting und Klettern macht auch nach dutzenden Stunden so viel Spaß wie beim ersten Mal.

Der gesamte Stil und Ton der Tomb Raider Trilogie ist sehr viel realistischer, „rougher“, atmosphärischer und brutaler als die

Für Liebhaber des Action-Adventure Genres sind alle drei Spiele mehr als lohnenswert. Wer außerdem Freude an Survival-Mechaniken hat, dem dürfte der zweite Teil besonders gefallen. Während Fans von großen, frei begehbaren Welten mit zahlreichen Nebenquests, besonders mit dem finalen Teil glücklich werden dürften.

Bis zum 06. Januar 2022 läuft noch das einmalige, für PC-Spieler exklusive Angebot im Epic Games Store. Einmal zu eurer Epic Games Bibliothek hinzugefügt, könnt ihr jedes Spiel einzeln jederzeit mit eurem aktiven Account runterladen und installieren. Für Konsolenspieler unter euch lohnt sich ein Blick in die neusten PS Plus Gratis Spiele im Januar. Ebenfalls ein Bick wert dürfte das neuste, mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Spiel von Eidos Montréal sein. Marvels Guardians of the Galaxy!