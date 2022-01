Nur noch heute könnt ihr euch eins der besten Roguelike Rollenspiele der letzten Jahre sichern! Bei GoG gibts im Rahmen des großen Winter Sales Iratus: Lord of the Dead, komplett umsonst! Die Saison der letzten Winter Sales bei Steam, GoG und Co. endet mit einem Knaller. Am Wochenende berichteten wir, dass ihr euch noch bis zum 06. Januar die Tomb Raider Trilogie beim Epic Games Store kostenlos sichern konntet, nun gibt es das nächste große Gratis Spiel bei der Spiele Sale Plattform GoG (Good old Games).

Was erwartet euch mit Iratus: Lord of the Dead?

Kenner des gotischen Roguelikes Darkest Dungeon (im Moment 85% reduziert auf Steam) dürften sich mit dem Spielprinzip von Iratus schnell anfreunden. Nur kontrolliert ihr diesmal keine Truppe von tapferen Helden und Söldnern, sondern einen Nekromanten der versucht durch ein Verlies an die Oberfläche zu gelangen! Hilfreich dafür ist eure ganz persönliche Armee aus wandelnden Untoten, die ihr erschaffen und verbessern könnt. 19 verschiedene, euch treue ergebene Diener, darunter Zombies, Vampire, Skelette, Mumien und Banshees stehen euch zur Verfügung! In den taktischen Rundenkämpfen werdet ihr auch jede Unterstützung bitter brauchen, denn die Gefechte sind wie man es von einem Roguelike kennt knüppelhart. Stellt euch also vor, dass ihr das Talent eures Nekromanten zum Wiederauferstehen von den Toten häufig ausreizen werdet.

Bei Iratus sind die Rollen umgekehrt. Ihr kämpft als titelgebender Nekromant Irauts mithilfe eurer Untoten Dienerschaft und ihren einzigartigen Fähigkeiten gegen verschiedenste Abenteuer- und Heldengruppen

Um siegreich Dungeon zu Dungeon voranzukommen müsst ihr die Fähigkeiten und Stärken eurer Minions geschickt einsetzen. Eure eigenen Skills stetig verbessern sowie die unterirdische Zuflucht, in die ihr immer wieder zurückkehrt erweitern. Auch wenn Iratus durchaus mal frustig werden kann, greift schnell wieder die Belohnungs- und Lernkurve, sodass ihr immer Lust habt beim nächsten Ausbruchversuch noch ein Stück weiter zu kommen. Ähnlich wie beim genialen Hades aus dem letzten Jahr. Außerdem sorgen vier Schwierigkeitsgrade dafür, dass jeder Spielertyp, von gemütlich bis hardcore, Iratus auf seine ganz eigene Weise erfahren kann.

Vielleicht hilft euch der stimmungsvolle Release-Trailer euch auf das Abenteuer gefasst zu machen.

Wie bekommt man Iratus bei GoG?

Noch bis morgen, den 05. Januar 2022 15:00 Uhr habt ihr Zeit euch Iratus: Lord of the Dead bei GoG zu sichern. Fügt dazu das Spiel einfach eurer Sammlung hinzu, dann könnt ihr es schon jederzeit runterladen. Berücksichtigt allerdings, dass es sich hierbei um die Standard-Version von Iratus handelt. Das große Inhalts-DLC Wrath of the Necromancer könnt ihr euch allerdings nach dem anzocken auch später dazukaufen. Und auch so steckt in Iratus schon eine Menge Stoff für zahlreiche spaßige und fordernde Stunden in zufällig generierten Dungeons. Der Artstyle, die launigen Kämpfe und die immersive Geschichte zusammen mit der Abwechslung endlich mal einen BÖSEN zu spielen, hebt Iratus deutlich von der Konkurrenz ab.