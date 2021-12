Alle Jahre wieder hagelt es zur Weihnachts- und Winterzeit allerhand Rabattaktionen und Sales der großen Videospiel-Online-Stores. Bei Steam ging es dieses Jahr gestern, am 22. Dezember um 19:00 mit dem Winter Sale los. Wir verraten euch, welche Schnäppchen ihr euch nicht entgehen lassen dürft.

Was sind die Spiele Highlights im Winter Sale dieses Jahr?

Planmäßig wird der große Steam Winter Sale zwei Wochen lang bis zum 05. Januar 2022 laufen. Ob eure Wunschspiele auch reduziert sind, könnt ihr am besten mit einem Blick auf eure Wunschliste in Steam einsehen. Ansonsten kann man beim Stöbern der Kategorien und Publisher immer wieder Top-Angebote entdecken.

The Witcher 3: Wild Hunt

Im Zuge des Starts der zweiten Staffel der Witcher Serie auf Netflix, schießen die Spielerzahlen für das beliebte Fantasy-Action-Rollenspiel wieder in die Höhe. Sehr passend, dass da die GOTY Edition auf Steam um satte 80% reduziert! Wie gut Witcher 3 ist brauchen wir eigentlich nicht zu sagen. Zahlreiche Awars, Rekordumsätze und Spielerzahlen sprechen für sich. Für alle diejenigen, die wohl eins der besten Rollenspiele des vergangenen Jahrzehnts verpasst haben, ist der Steam Winter Sale die perfekte Gelegenheit Geralts Abenteuer nachzuholen.

Horizon Zero Dawn PC Edition

Bald erscheint die Fortsetzung zum Playstation exklusiv Hit von 2017, Horizon Forbidden West für die PS5 und PS4. Doch PC Spieler kommen jetzt schon in den Genuss des ersten Teils des Top-bewerteten Action-Adventures. Auf Steam ist die Complete Edition samt riesigem DLC für nur 25 Euro zu haben!

No Man’s Sky

Seit dem Start des Sci-Fiction Open World Rollenspiels mit Multiplayer Elementen ist viel Zeit vergangen. Nach dem katastrophalen Start haben die Entwickler von Hello Games zahlreiche Änderungen, Updates, Verbesserungen in allen Bereichen des Spiels und viele neue Inhalte implementiert, dass man eigentlich von einem komplett anderem und vor allem guten Sandbox-Titel mit unbegrenzten Möglichkeiten sprechen kann. Und es ist noch längst nicht vorbei, denn noch immer folgen kleinere und größere Patches und DLCs, sodass man inzwischen für die um 50% reduzierte Vollversion im Winter Sale einiges geboten bekommt.

Daneben gibt es natürlich noch zahlreiche weitere stark reduzierte Spiele jedes Genres. Schaut am besten selbst, was ihr für euch entdecken und in den Winterferien zocken könnt. Gleiche oder bessere Angebote werden wohl erst wieder zu Ostern kommen.

Und was könnte besser sein als Angebote und Rabatte? Ganz klar, nur Gratis Spiele! Von denen gibt es zurzeit im Epic Games Store jeden Tag ein Neues, was ihr euch sofort holen könnt. Schaut am besten auch gleich, ob sich ein reduziertes Spiel auf Steam, auch unter den komplett gratis Spielen bei Epic befindet.