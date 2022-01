Am Dienstag haben wir euch von den Neuzugängen im Xbox Game Pass berichtet. Zwei der Titel stammen von dem Indie-Publisher Annapurna Interactive. Wir stellen euch das SciFi-Adventure Outer Wilds und das handillustrierte Puzzle Gorgoa nochmal genauer vor.

Der gefeierte First-Person-Space-Simulator Outer Wilds stammt aus dem Hause Mobius Digital und seit 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Spieler schlüpfen in die Rolle eines frischgebackenen Rekruten von Outer Wilds Ventures. Dabei handelt es sich um ein junges Raumfahrtprogramm, das die Weiten des Alls erkunden möchte. Gleichzeitig versucht man eine Lösung für die Zeitschleife zu finden, in der das gesamte Universum gefangen ist. Ausgerüstet mit allerlei nützlichen Gegenständen begebt ihr euch auf eine faszinierende Reise durch das Weltall. Euch erwarten fremde Planeten, zu entziffernde Alien-Schriften, geheimnisvolle Ruinen und vieles mehr. Beachtet bitte, dass der DLC Echoes of the Eye nicht im Xbox Game Pass enthalten ist.

Bei dem zweiten Titel handelt es sich um das innovative Puzzle-Spiel Gorgoa. Entwickelt und gezeichnet wurde es von Jason Roberts, dem Mann hinter dem Studio Buried Signal. Erschienen ist der Indie-Titel im Jahr 2017 und ist seitdem für PC, Smartphones, Switch, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Gorgoa revolutioniert das Puzzle-Genre, indem ihr verschiedene Ebenen der Illustrationen freilegt, um so ihre Geschichten zu enthüllen. Erlebt eine berührende Erzählung über das Leben, während ihr eure grauen Zellen vor eine erneute Herausforderung stellt.

Annapurna Interactive verfolgt seit der Gründung im Jahr 2016 die Mission persönliche Erfahrungen für alle zu veröffentlichen. Zu den nennenswerten Titeln des Publisher-Portfolios zählen außerdem What Remains of Edith Finch, A Memoir Blue, Maquette und Gone Home.