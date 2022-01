Erneut hat Epic das Gratis-Spiel der nächsten Woche verraten. Diesmal handelt es sich um die Weltraum-Strategie-Simulation Galactic Civilizations 3. Alle, die schon immer mal ihr eigenes Weltraum-Imperium in Echtzeit aufbauen, erkämpfen und managen wollten, sollten nächste Woche zugreifen!

Ab dem 13. Januar 2022 steht der Globalstrategie-Gigant Galactic Civilizations 3 kostenlos allen Nutzern von Epic mit einem eigenen Account zur Verfügung. Wie immer gilt, nachdem ihr das Spiel eurer Bibliothek hinzugefügt habt, könnt ihr euch jederzeit wieder neu-runterladen.

Das erwartet euch in Galactic Civilizations 3

Doch warum lohnt sich Galactic Civilizations 3 überhaupt? In einer Zeit, in der die Gaming-Branche vor allem auf epische Blockbuster, Monetarisierung und übergestylte Multiplayer-Spiele setzt, sind gute Echtzeitstrategietitel rar. Zwar ist das Weltraum-Setting nicht für jeden was, und der 4X-Ansatz eines gewaltigen Globalstrategie-Universums erstmal abschreckend, doch bietet der Gratis-Titel der nächsten Woche Unmengen an Spielspaß und unbegrenzte Gameplay-Freiheit. Denn um ein Imperium wie es die Galaxis noch nicht gesehen hat aufzubauen, stehen euch eine Vielfalt an Optionen zur Verfügung.

Ihr wollt ein feindliches Sternensystem lieber militärisch einnehmen? Kein Problem, doch dann müsst ihr euch vielleicht auch mit deren Verbündeten auseinandersetzen. Oder vielleicht doch lieber die Wirtschaft unterwandern bis ihr die Planeten einfach eins nach dem anderen eurem Rivalen abkaufen könnt? Schließlich könnt ihr auch in der galaktischen Forschung dominieren und die anderen Parteien dazu bringen, mit euch eine Allianz einzugehen. Ihr habt stets die Wahl, was ihr tun wollt!

Auf den ersten Blick kann das Gameplay von Galactic Civilizations 3 verwirrend sein, doch steckt sehr viel Tiefe und Spaß drin, wenn man sich erstmal in die Wirrungen des Weltraumstrategie-Spiels reingefuchst hat.

Dabei stehen euch mehrere Völker mit dazu charakteristische Fähigkeiten, Einheiten, Stärken und Schwächen zur Auswahl. Dadurch ist auch der Wiederspielwert enorm, da sich jede Partie mit einem anderen Volk anders spielen kann. Mit bis zu 128! weiteren Völkern könnt ihr auf einer Map antreten, um die Galaxis streiten. Das einzige Manko am Strategie-Hit von Stardock Games — dadurch wachsen die Hardware-Anforderungen natürlich gewaltig. Doch lässt sich auch viel an den Grafik- und Performanceoptionen rumschrauben. Ebenso wie an denen eures Spiels. Von Siegesbedingungen, über Startschwierigkeit bis hin zu Anomalien könnt ihr euer eigens Spiel, zu euren eigenen Konditionen zusammenbasteln.

Noch bis zum 20. Januar 2022 habt ihr Zeit euch Galactic Civilizations 3 kostenlos im Epic Games Store zu sichern. Bis dahin könnt ihr noch das aktuelle Gratis-Spiel, die Vollversion des Indie-Roguelikes Gods Will Fall sicher. Außerdem laufen momentan noch zahlreiche Sales im PS Store, auf Steam und GoG.