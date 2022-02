Please enable JavaScript



In vier Tagen erscheint der packende Martial Arts-Titel Sifu. Entwickler Sloclap hat im Rahmen dieses Countdowns gemeinsam mit YouTuber RivenX3i einen Kurzfilm basierend auf der Handlung veröffentlicht. Sifu: At the Cost of Time zeigt den Protagonisten im Kampf gegen einen der fünf Bosse.

Wie lange braucht man, um Kongfu zu meistern? Damit setzt das bald erscheinende Game von Scloclap auseinander. Früher hat er gemeinsam mit seinem Vater trainiert, seit acht Jahren muss der Protagonist allein seine Kongfu-Übungen durchgehen. Seitdem eine Gruppe Krimineller ihm den Vater genommen hat, sinnt er auf Rache. In den letzten Jahren hat die Spuren der Mörder zurückverfolgt, nun ist er bereit sich ihnen zu stellen. Doch er weiß, dass jeder Fehler teuer bezahlt werden muss.

Wie das Spiel selbst, weiß auch der Kurzfilm Sifu: At the Cost of Time mit beeindruckendem Minimalismus und knallharten Moves zu überzeugen. Alvin Hsing schlüpft in die Rolle des auf Rache sinnenden Sohnes, der mit einem besonderen Geschenk ausgestattet ist. Stirbt er auf seinem Vergeltungszug, kehrt er mit neuen Fähigkeiten, aber um einige Jahre gealtert zurück. Gegen die Zeit ankämpfend stellt er sich seinen Gegnern in den Weg, mit dem einzigen Ziel seinen Vater zu rächen.

Ob ihm das gelingen wird, könnt ihr selbst herausfinden. Denn am 8. Februar erscheint Sifu für PC und die PlayStation. Wer jetzt noch vorbestellt, kann zwei Tage vor offiziellem Release in die Welt des Kongfu eintauchen. In einem weiteren Beitrag zeigen wir euch, wie die kunstfertigen Bewegungen digitalisiert werden. Außerdem sprechen wir über den besonderen Soundtrack des Spiels.