Noch ein Monat und dann können wir uns mit der großen Season zwei Erweiterung Dawn of Ragnarök in Assassin’s Creed Valhalla wieder ins Gefecht stürzen. Diesmal führt Eivors Reise uns in das sagenumwobene Zwergenreich Svartalfheim. Um gegen die dortigen neuen Gefahren zu bestehen und unseren entführten Sohn Baldr zu retten, braucht es neue göttliche Fähigkeiten! Wir verraten euch, auf was ihr euch am 10. März, wenn AC Valhalla Dawn of Ragnarök erscheint, freuen könnt, um unter den fiesen Schergen des Feuerriesen Surt Chaos und Zerstörung zu verbreiten.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Rahmen eines Previews teilten die Entwickler von Ubisoft Sofia neue spannende Infos zum nächsten großen AC Valhalla DLC Dawn of Ragnarök. Diese Erweiterung wird nochmal ca. 35 Spielstunden auf das Hauptspiel draufpacken und ins buchstäblich zu einem Gott machen! Wir haben für euch die wichtigsten neuen Inhalte aus dem Playstation Blog zusammengetragen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Kraft der Götter

Mit einer neuen mythischen Armschiene namens Hugr-Rip ausgestattet ist Odin in der Lage, mächtige Fähigkeiten von gefallenen Feinden zu erlangen. Das eröffnet völlig neue Türen für das Gameplay und eure Strategie.

Anders als die Fähigkeiten, die ihr während des Spiels in Bücher des Wissens freischaltet, sind diese Kräfte aber nicht dauerhaft und von euren Erkundungen getrieben.

Odin kann nur zwei Kräfte zur gleichen Zeit aufnehmen. Wird eine neue Kraft gefunden, müsst ihr entscheiden, welche ihr behalten wollt. Sie sind nicht an Adrenalin gebunden, sondern so lange aktiv, wie Odins Odin’s Hugr Zähler voll ist. Die neuen Kräfte schalten neue Strategien frei und erlauben es euch, euren göttlichen Spielstil zu verändern.

Stets an unserer Seite ist natürlich Odins stolzer Begleiter aus der Luft, Hugin, oder auch Munin, die zwei sind sich zum Verwechseln ähnlich!

Power of the Raven erlaubt es Odin, sich in einen – ihr ahnt es schon – Raben zu verwandeln. Wenn er sich in der Form befindet, kann Odin über weite Landstriche fliegen und sich auf Feinde stürzen, um ein Attentat auszuführen. Normalerweise habt ihr euch in der Spielserie immer auf eure gefiederten Freunde verlassen. Das ist jetzt ein neuer, raffinierter Ansatz.

Power of Muspelheim verwandelt die Haut von Odin in Magma und lässt ihn wie die gefährlichen Feinde namens Muspels wirken. Mit dieser Fähigkeit kann Odin Lava überqueren, ohne Schaden zu nehmen (und das ist äußerst praktisch im Zwergenreich, das voller Lava ist). Außerdem kann Odin so zwischen Muspels gehen, ohne entdeckt zu werden.

Power of Winter gibt Odins Waffe Eisfähigkeiten, die besonders praktisch in den Gebieten voller Lava ist. Gegen Muspels ist das wirklich sehr hilfreich.

Power of Jotunheim erlaubt es Odin, kleine Distanzen beim Rollen und Blocken zu machen. Außerdem können Pfeile in World Knots geschossen werden, damit sich Odin über weitere Entfernungen hinweg bewegen kann. So könnt ihr Gebiete ganz neu entdecken und besonders herausfordernde Orte durchqueren.

Power of Rebirth macht es möglich, getötete Feinde wiederauferstehen zu lassen, damit sie an seiner seite kämpfen. Einige Kräfte sind eher auf Stealth-Aktionen ausgelegt, hiermit könnt ihr hingegen eine kleine Armee aufstellen und dabei das Gemeinschaftsgefühl der Vikininger aufleben lassen.

Das ist ein ganz schönes Arsenal, mit dem es sicher Spaß machen wird zu experemntieren und sich einen perfekten Odin-Build zu basteln.

Noch nie hatten wir in einem Assassin’s Creed solche Kräfte besessen!

Glorreiche Ausrüstung

Neue Ausrüstung gibt es natürlich auch reichlich.

Dawn of Ragnarök bringt eine neue Waffenklasse, das Viking atgeir. Diese Stangenwaffen mit langen Klingen erlauben es euch, eine Mischung aus leichten und schweren Angriffen zu vollführen, um ernsthaften Schaden zu verursachen.

Ihr könnt auch durch Svartalfheim streifen, um mystische und Divine Quality Ausrüstung zu finden. Obwohl Odins neue Kräfte nur in der Erweiterung funktionieren, könnt ihr die Ausrüstung in Eivors Tasche stecken und für die Hauptgeschichte nutzen.

Walküren-Prüfungen

Die flammenden Muspets, Anhänger Surts, gehören zu euren Hauptfeinden in Ragnarök

Als wären Odins Abenteuer selbst nicht bereits eine große Legende, könnt ihr zusätzlich an den Walküren-Prüfungen teilnehmen. Das sind Arena-Kämpfe, in denen sich Odin gegen ganzen Wellen von Feinden behaupten muss. Jeder dieser Kämpfe ist eine Nacherzählung von Odins großen Siegen. Ihr werdet also womöglich bekannte Gesichter sehen, gegen die ihr bereits gekämpft habt.

Was wären Geschichten über Siege ohne ein paar … Ausschmückungen? Vor jedem Kampf kann Odin bis zu 14 Prahlereien (Herausforderungsanpassungen) auswählen, um den Kampf für die Walküren, denen Odin seine Geschichten erzählt, interessant zu machen. Dadurch wird der Kampf schwerer, eure Belohnungen werden dadurch aber auch besser.

Des Weiteren werdet ihr die Möglichkeit haben, einen weiblichen oder männlichen Odin zu spielen. Ganz wie im Hauptspiel also wo wir uns zwischen Einem, oder Einer Eivor entscheiden durften.

Indem wir Zwergenbehausungen finden, können wir mit dem stolzen Volk Allianzen eingehen und unsere Ausrüstung sowie Kräfte upgraden.

Im Verlauf der Story decken wir auch die Verbindungen zwischen den Göttern der nordischen Mythen und der alten Isu auf. Ein konsequentes Weiterspinnen dieser Side-Story aus dem Hauptspiel also. Es erwartet uns also so einiges in AC Valhalla Dawn of Ragnarök!