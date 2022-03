Please enable JavaScript



NIS America hat das Erscheinungsdatum des neuesten Teils der „The Legend of Heroes„- Reihe angekündigt: Am 30. September 2022 erscheint The Legend of Heroes: Trails from Zero für Nintendo Switch, PS4 sowie PC in Europa.

Begleitet Lloyd und seine Teamkollegen in der Special Support Section zu Beginn ihrer spannenden Reise!

Erkunde die Straßen von Crossbell City und entdecke alles, was die Stadt so zu bieten hat … einschließlich ihrer verborgenen dunklen Seite. Welche Geschichten verbergen sich hinter der glänzenden Fassade dieses Stadtstaates?

The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint am 27. September 2021 in den USA und am 30. September 2022 in Europa jeweils für den PC, Playstation 4 und Nintendo Switch. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Auf der offiziellen Webseite findet man bereits die Ankündigung von The Legend of Heroes: Trails to Azure. Die Fortsetzung wird voraussichtlich 2023 erscheinen. Einen ersten Trailer gibt’s auch schon: