Quelle: Warner Bros. Games

Wer Gotham vor dem Rat der Eulen beschützen möchte, muss nicht mehr allzu lange warten. Warner Bros. Games hat gestern bestätigt, dass Gotham Knights im Herbst diesen Jahres erscheinen wird.



Fans der Bat-Family haben Grund zur Vorfreude. Nachdem Warner Media CEO Jason Kilar den diesjährigen Release von Gotham Knights Ende Januar bestätigt hatte, folgte gestern endlich ein offizielles Release-Datum. Am 25. Oktober 2022 wird die actionreiche Comic-Adaption für PC, Xbox und PlayStation erscheinen.

Zwei Lichtfiguren der Verbrechensbekämpfung sind ums Leben gekommen. Nachdem GCPD Commissoner Jim Gordon verstorben ist, kommt einige Zeit später auch Bruce Wayne in einer Explosion ums Leben. Gotham City droht nun von korrupten Polizisten und mutig gewordenen Verbrechern endgültig in die Knie gezwungen zu werden. Doch es gibt Hoffnung – und zwar in Form der verbliebenen Mitglieder der Bat-Familie. Nun liegt es Nightwing, Batgirl, Red Hood und Robin auf Patrouille zu gehen und Batmans gefürchtete Feinde zur Strecke zu bringen.

In Gotham Knights liegt euch die offene Welt einer gebeutelten Stadt zu Füßen. Patrouilliert allein oder gemeinsam mit Freunden durch die Straßen Gothams, stellt euch Klein – sowie Großkriminellen in den Weg und lüftet schließlich das Geheimnis um den mysteriösen Rat der Eulen. Fans der Arkham-Trilogie dürfen sich auf ein ähnliches Gameplay mit viel Kampf und Erkundung freuen, während sie gewonnene Erfahrung in Ausrüstungs– und Fähigkeitsverbesserungen stecken. Damit besitzt das Action-RPG eigentlich alle Voraussetzungen für einen epischen Spielspaß in Batman-Manier… nur ohne Batman.

Ob Gotham Knights diesen Erwartungen gerecht wird, können wir Ende Oktober selbst herausfinden. Mehr von Warner Bros. Games findet ihr in unserer Meldung zu Back 4 Blood.