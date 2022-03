Please enable JavaScript



Vor sieben Jahren erschien The Witcher 3: Wild Hunt, eines der beliebtesten und besten Videospiele dieses Jahrzehnts. An diesen Erfolg knüpfte eine Netflix-Serie und viele andere Vermarktungsstrategien an. Jetzt wird es Zeit für etwas Neues. Am heutigen Nachmittag kündigte CD Projekt Red eine neue Witcher Saga an.

Zum Inhalt der neuen Witcher Saga hat sich CD Projekt Red noch nicht geäußert. Bisher hat man lediglich ein Poster veröffentlicht und die Engine bekannt gegeben, mit der man die Arbeiten an dem neuen Teil aufnehmen wird: Die Unreal Engine 5. Damit setzt das polnische Entwicklerstudio seine langjährige Zusammenarbeit mit Epic Games fort. Seit der Veröffentlichung von The Witcher 2: Assassins of Kings wurde die hauseigene REDengine priorisiert genutzt. Auch wenn die Engine nicht mehr für das Witcher-Franchise Verwendung findet, werden die Entwickler sie weiterhin für Cyberpunk 2077 und dessen Erweiterungen nutzen.

Das mit der Ankündigung geteilte Poster zur Witcher Saga lässt viel Spielraum für Interpretation. Die Form des Medaillons entspricht auf jeden Fall nicht Geralts Medaillon. Die großen Ohren und die stilisierten Oberlippen sprechen in der Tat wenig für einen Wolf, dabei scheint es sich eher um eine Katze zu handeln. Weil Ciris Anhänger die Form einer Katze hat, ist es also möglich, dass sie in der neuen Saga die Hauptrolle übernehmen wird.

Andererseits könnte sich die neue Witcher Saga auch komplett von den Wölfen in Khaer Morhen entfernen. Stattdessen könnte sich der Fokus auf eine andere Schule richten und somit ein gänzlich neues Kapitel in der Welt der Witcher aufschlagen.

Was sind eure Vermutungen? Teilt sie uns auf den Sozialen Medien mit!