Ende März hatten Ulisses Spiele und Owned by Gravity die Visual Novel angekündigt. Nun hat sie endlich ein Release-Datum. Forgotten Fables: Wolves on the Westwind erscheint Ende Mai für Steam und iOS. Das Game kann ab sofort vorbestellt werden.

Schärft eure Äxte und setzt die Segel! Am 25. Mai erscheint Forgotten Fables: Wolves on the Westwind für PC und iOS! Zum Release wird ebenfalls die Deluxe Edition erhältlich sein, die neben dem Basis-Game auch das exklusive Artbook zum Spiel enthält. Auch das analoge Soloabenteuer Der Vampir von Havena ist Teil der besonderen Edition. Eine physische Edition der Deluxe Edition kann ab sofort über den Ulisses F-Shop vorbestellt werden.

In Forgotten Fables: Wolves on the Westwind erwartet euch ein ca. 15-stündiges Adventure auf dem aventurischen Kontinent. Spielt als den alten Krieger Alrik oder als die junge Zauberin Nedime und begebt euch auf die Reise nach Thorwal. Dort angekommen werdet ihr mit einer halb vergessenen Gefahr konfrontiert, deren Geheimnis ihr durch eine abenteuerliche Reise auf die Schliche kommen müsst. Fällt an Bord der Wolfsfang schwierige Entscheidungen und erlebt eines von vielen möglichen enden, die euch mit dem reaktiven Storytelling geboten werden.

