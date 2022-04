Please enable JavaScript



Eine beeindruckende Story und eine wunderschön gestaltete Landschaft kommen erst dann wirklich zum Leben, wenn auch der Soundtrack des Spiels stimmt. Deshalb dreht sich in der aktuellen Episode von Into the Starfield alles um den Soundtrack des kommenden Spiels. Erfahrt im folgenden Beitrag, welche Zielsetzung die Sounddesigner verfolgen.

Bethesda Audiodirector Mark Lampert und Komponist Inon Zur sprechen in der neusten Ausgabe von Into the Starfield über die Klänge des Spiels. Während ihres Gesprächs halten die beiden fest, dass man gute Musik spüren, nicht hören muss. Aber wie erschafft man ein solches Gefühl genau? Indem man sich zunächst mit der Geschichte auseinandersetzt.

Schon zu Beginn des Videos erklärt Zur, dass er sich während des Komponierens mit drei zentralen Fragen auseinandersetzt: „Wohin gehst du?“, „Was ist deine Motivation?“ und „Was ist deine Geschichte?“. Die Beantwortung dieser Fragen lässt er in die Musik einfließen, die praktisch die Essenz des Spiels einfangen soll. Das zentrale Thema bei Starfield ist zwar die Entdecken, aber auch die Rückkehr nach Hause. Im Zuge dessen ist die Musik des SciFi-Adventures so konzipiert, dass sowohl aufbauende, aber auch zyklische Elemente besitzt.

Das Cover der Starfield Suite

Wenn die Arbeit des Komponisten getan ist, kommen Sounddesigner wie Mark Lampert ins Spiel. Im Video erklärt er, wie er nicht nur das gesamte Hauptthema nutzt, um es an besonderen Szenen immer wieder einzuweben. Er macht auch von einzelnen Instrumentengruppen Gebrauch, um eine Atmosphäre zu erzeugen. Für Lampert sind die Weiten des Weltalls eine „weiße Leinwand, ein großer Spielplatz“, die gefüllt werden möchten. Daran knüpft Zur an, indem er Starfield als eine große Erfahrung beschreibt und die Musik ein wichtiger Teil davon ist.

In einigen Monaten könnt ihr Teil dieser besonderen Erfahrung werden. Starfield soll am 11. November für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Das gesamte Hauptthema könnt ihr euch hier anhören. Natürlich haben wir auch Teil 1 und Teil 2 der Entwicklertagebücher für euch.