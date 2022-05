Nicht nur bei Playstation-Plus stehen im Mai neue Gratis Games bereit. Auch Amazon Prime Gaming gibt es einige abzustauben. Wir verraten euch die Highlights im Mai, die ihr euch mit einem aktiven Prime-Konto holen und für immer behalten könnt. Außerdem könnt ihr euch im Mai exklusive Inhalte für Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2, FIFA 22, Grand Theft Auto Online und mehr sichern.

Folgende Titel erwarten euch bei Prime Gaming im Mai:

The Curse of Monkey Island

Passend zur Ankündigung einer Return to Monkey Island Fortsetzung, könnt ihr das letzte Abenteuer von Guybrush Threepwood nochmal oder auch zum ersten Mal bei Prime Gaming erleben. Im dritten Teil der beliebten Serie von LucasArts muss der Säbel- und Wortrasselnde Möchtegern Pirat den Dämonenpiraten LeChuck unschädlich zu machen. Viele coole Sprüche, der Serientypische Humor sowie mit zahlreichen popkulturellen Anspielungen versehene Point and Click Adventure Action erwarten euch mit The Curse of Monkey Island.

Out of Line

Für die ruhigen Gaming-Stunden zwischendurch ist das 2D-Adventure Out of Line perfekt. In einer handgezeichneten und animierten magischen Welt voller Rätsel müsst ihr San aus einer Fabrik zu entkommen und das Geheimnis seiner verlorenen Heimat zu finden.

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Bunte Arcade-Action erwartet euch mit Molty, seines Zeichens schnellster Briefträger-Maulwurf in ganz Karottenland. Zusammen müsst ihr euch auf eine Reise begeben, seine magische Heimat zu retten. Das heißt Verbündete finde, Rätsel lösen und Sammelobjekte aufheben.

Cat Quest

Katzen, Schwerter, Magie und eine Fantasy Welt voller Loot und RPG Elemente. Das ist Cat Quest, das auch jedem Open World und Rollenspiel Überdrüssigem gefallen sollte. Denn der Artstyle, die witzigen und süßen Dialoge sowie das spaßige Gameplay ist perfekt für ein paar schöne Stunden vor der Konsole.

Shattered – Tale of the Forgotten King

Düster und geheimnisvoll wird es mit Shattered – Tale of the Forgotten King. Mit dem Verschwinden des Königs bricht die alte Welt auseinander. Nun gilt es in diesem Action-RPG im ganz besonderen Stil und Stimmung die Realität wieder zusammenzusetzen und die Welt mit innovativem Open-World-Platforming zu bereisen.