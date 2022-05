Please enable JavaScript



Der Mai ist gekommen und neue Spiele stehen für Xbox-Gamer im Laufe dieser Woche bereit. Von bildgewaltiger Adventures bis zu altvertrauten Party-Games – in diesem Monat macht Microsoft wieder eine Menge möglich.

Insgesamt 12 Games sind in dieser ersten Maiwoche für die Xbox verfügbar. Dazu gehören unter anderem die emotionale Roadtrip-Geschichte Best Month Ever! und das cineastische Advenutre Trek to Yomi. Im ersteren schlüpft ihr in die Rolle einer alleinerziehenden, jungen Mutter, die mit ihrem achtjährigen Sohn Mitch einen Roadtrip in den USA der 1960er unternimmt. Mit jeder Entscheidung, die ihr auf dieser Reise trefft, beeinflusst ihr die Erziehung von Mitch. Was für ein Mann Mitch wird, könnt ihr am Beispiel von neun unterschiedlichen Enden erleben.

In Trek to Yomi spielt ihr den jungen Schwertkämpfer Hiroki, der seinem sterbenden Meister ein großes Versprechen gegeben hat: Er muss die Stadt und die Menschen die er liebt, vor allen Gefahren beschützen. Doch sein schreckliches Schicksal hat anderen Pläne mit ihm. So findet sich Hiroki plötzlich auf einer epischen Reise jenseits von Leben und Tod wieder. Genaueres zu dem Titel haben wir euch schon an anderer Stelle verraten. Trek to Yomi wird vom Release-Tag an im Xbox Game Pass integriert sein. Beide Spiele erscheinen am 5. Mai.

Die Xbox Games with Gold

Darüber hinaus werden im weiteren Monatsverlauf insgesamt vier Spiele im Rahmen der Games with Gold kostenlos erhältlich sein. Das Flipper-Adventure Yoku’s Island Express ist den gesamten Monat über verfügbar. Als kleine Ameise Yoku liegt es an euch das Postamt der Insel wieder aufzubauen, während ihr euch mit kniffligen Rätseln auseinandersetzen müsst.

Vom 1. bis zum 15. Mai erlebt ihr Arcade-Rennspaß in Hydro Thunder Hurricane. Schnappt euch die 20 Rennbote, schaltet alle Power-Ups frei und stellt euch den spannenden Herausforderungen in exotischen Gewässern.

Yoku’s Island Express



Wenn ihr in Party-Stimmung seid, könnt ihr vom 16. bis zum 31. Mai Viva Piñata Party Animals gemeinsam mit euren Freunden spielen. Stürzt euch in verrückte Matches und räumt die meisten Süßigkeiten ab.

Zu guter Letzt erwartet euch bei den Xbox Games with Gold vom 16. Mai bis zum 15. Juni das fantasievolle Adventure The Inner World: The Last Wind Monk. In diesem skurrilen Rätselspiel schlüpft ihr in die Rolle der Flötennase Robert, der seine Dynastie vor der Auslöschung bewahren muss. Gemeinsam mit seiner großen Liebe Laura und der flugunfähigen Taube Hack stürzt er sich in ein großes Abenteuer.

Was euch abseits der Xbox-Angebote im Mai noch erwartet? Zum Beispiel die Prime Gaming Highlights! Wir stellen sie euch im folgenden Beitrag vor.