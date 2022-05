Please enable JavaScript



Seit über einem Jahr wissen wir, dass Bethesda Softworks gemeinsam mit Lucasfilm Games an einem neuen Indiana Jones-Titel arbeitet. Doch soll nicht das einzige Disney-Projekt des Studios sein – zumindest laut eines Esports-Kommentatoren.

Warum nur an einem Game arbeiten, wenn Disney so viel mehr zu bieten hat? Laut Esports-Kommentator Joey McDermott soll sich nicht nur das Indiana Jones-Projekt in der Pipeline von Bethesda Softworks befinden. McDermott soll einige Quellen besitzen, laut denen der Entwickler an mehreren Projekten beteiligt sein soll. Eine dieser Quellen soll bereits einen Monat vor der offiziellen Bestätigung das „Welcome to the Family“-Event und Microsoft und Bethesda Networks geleakt haben.

Sources. For what its worth, one of the sources is the same one that leaked this nearly a full month before anyone else mentioned it.



I believe the first public mention of the Bethesda welcome event was by Grubb on Twitter at the end of February 😊 pic.twitter.com/paLY0IUPSs — Joey McDermott (@KourtsideKing) May 9, 2022

Wenn an dem Gerücht etwas dran sein sollte, stellt sich allerdings eine andere Frage: Auf welchen Plattformen sollen die noch nicht angekündigten Disney-Games erscheinen? Da der Indiana Jones-Titel sich bereits vor der Microsoft-Übernahme in der Arbeit befand, rechnen Insider mit einem Release auf multiplen Plattformen. Doch wie wird es mit den anderen Spielen aussehen? Es scheint eher unwahrscheinlich, dass Disney einen exklusiven Release auf PC und Xbox-Konsolen zustimmen würde. Schließlich ist der Multimedia-Konzern an einer möglichst großen Zielgruppe interessiert.

Bethesda

Was genau an dem Gerücht klar ist, kann letzten Endes nur eine Bestätigung von Bethesda Softworks selbst klären. Sollte es dazu kommen, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Übrigens arbeitet Disney gemeinsam mit Gameloft an einem großen Life-Sim à la Animal Crossing. Findet mehr dazu hier heraus.