Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Ubisoft

Anfang des Jahres hatte Ubisoft seinen eigenen Abo-Service angekündigt. Nun gibt der Publisher bekannt, dass Ubisoft+ bald auf der PlayStation verfügbar sein soll. Ende Mai soll außerdem ein besonderes Angebot des Publishers ebenfalls in das PlayStation Plus-Abonnement integriert werden.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ubisoft+ ist aktuell nur für PC, Stadia und Amazon Luna verfügbar. Doch bald sollen auch Xbox- und sogar PlayStation-Konsolen nachziehen, wie man heute via Social Media bekannt gegeben hat. Ein genaues Datum für die Integration steht allerdings noch nicht fest. Stattdessen kündigt der französische Publisher einen neuen Service an, der im Sommer für PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar ist: Ubisoft+ Classics.

Ubisoft

Hinter Ubisoft+ Classics verbirgt sich ein eine kurierte Auswahl verschiedener Spiele, wie Assassin’s Creed Valhalla, The Division und For Honor. Auch beliebte Klassiker wie Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs und Werewolves Within sollen in dieser Sammlung sein. Ab Launch-Tag sollen insgesamt 27 Titel verfügbar sein, bis zum Ende des Jahres sogar 50. Welche Titel von Tag 1 dabei sein werden, findet ihr hier heraus.

Ubisoft+ Classics wird als Teil von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium ab dem 23. Juni erhältlich sein. Wir stellen euch den neuen PlayStation Plus-Service und das neue Ubisoft-Abo nochmal genauer vor.