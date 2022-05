Please enable JavaScript



Am heutigen Nachmittag hat Daedalic endlich ein Release-Datum für Lord of the Rings: Gollum bekannt gegeben. Das Action Adventure um den Antagonisten soll nur kurz vor der Amazon-Serie verfügbar sein.

Jahrhunderte lang durfte er den einen Ring sein Liebes, sein Eines, seinen Schatz nennen. Doch dann bestahl ihn der dreiste Hobbit Bilbo Beutlin. Nun begibt er sich auf eine Reise, um sein teuren Schatz zurückzuholen und die „garstigen Hobbitse“ für ihre Verbrechen büßen zu lassen. Lord of the Rings: Gollum erzählt zum ersten Mal die Geschichte aus der Perspektive des verschlagenen Antagonisten Gollum. Durch seine Augen erleben wir bekannte Orte wie den Düsterwald, Lothlórien und Cirith Ungol, während wir vertrauten Figuren wie Gandalf und Thranduil begegnen.

Da sich die Entwickler stark an den Büchern orientiert haben, dürfen wir uns wahrscheinlich auf viele weitere Charaktere freuen. Ebenso freudig erwartet werden natürlich eine Menge Easter Eggs.

Anders als in den anderen Spielen aus dem Herr der Ringe-Universum suchen wir in Lord of the Rings: Gollum nicht die Konfrontation. Stattdessen beruht das das Gameplay vor allem auf Stealth. Wie in den Büchern erwähnt, bewegt sich der vom Ring gequälte Antagonist vor allem schleichend, ungesehen von seinen Gegnern vorwärts. Erst, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, setzt er körperliche Gewalt ein.

Doch eine seiner größten Gefahren wird nicht nur die gefährliche Außenwelt darstellen. Sein Alter-Ego Sméagol lebt ebenfalls tief in ihm, sodass im Angesicht brenzlicher Situationen eine wichtige Entscheidung gefällt werden muss. Überlassen wir dem brutalen, mörderischen Gollum die Oberhand oder wenden wir uns dem eher friedlebenden Sméagol zu?

Ab dem 1. September 2022 liegt die Entscheidung in euren eigenen Händen. Dann erscheint Lord of the Rings: Gollum für PC, PlayStation und Xbox. Schaut euch hier nochmal den Enthüllungstrailer an.