Nintendo hatte in den letzten Monaten für langjährige Star Wars-Fans eine Menge zu bieten. Am Wochenende sorgte eine weitere Ankündigung für noch mehr Freude. Zum Beginn nächsten Monats wird Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords für die Nintendo Switch erscheinen.

Bereits im November letzten Jahres erschien der erste Teil auf der Hybridkonsole von Nintendo. Nun gab der Publisher Aspyr am Wochenende bekannt, dass auch das Standalone-Adventure Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords am 8. Juni für die Switch erscheinen wird. Zusammen mit der Bekanntgabe veröffentlichte Nintendo einen Ankündigungstrailer.

Ein schwieriges Schicksal erwartet euch in Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Nachdem die Sith den Jedi-Orden fast vollständig ausgelöscht haben, droht auch die Alte Republik zu zerfallen. Die gesamte Hoffnung der Republik und des Jedi Ordens liegt nun auf einer im Exil lebenden Jedi, die sich nur schwer mit der Macht verbinden kann. Ob sie Rettung oder das Ende der Republik einläutet, hängt allein von euren Entscheidungen ab.

Jedi oder vielleicht doch Sith?

Mit Star Wars: KotOR II: The Sith Lords erwartet euch ein packendes RPG, das die Grenzen zwischen „richtig“ und „falsch“ verschwimmen lässt. Wählt zu Beginn des Spiels zwischen drei Jedi-Klassen, die unterschiedliche Machtspezialisierungen und Fähigkeiten mit sich bringen. Im weiteren Verlauf könnt ihr die Talente eurer Heldin nach eigenem Ermessen festlegen.

Während die Story weiter voranschreitet, werdet ihr weitreichende Entscheidungen fällen müssen. Die lassen euch entweder weiter auf der hellen Seite der Macht wandeln. Oder ihr erliegt den Versuchungen und verfallt der dunklen Seite der Macht.

Entscheidet ihr euch für die helle…. oder die dunkle Seite der Macht? Screenshots aus dem Trailer

Zu guter Letzt führt ihr ein Team aus verschiedenen Verbündeten an, die alle ihre individuellen Fähigkeiten mit sich bringen und ihre persönliche Hintergrundgeschichte besitzen. Eure Entscheidungen werden auch das Schicksal eurer Teammitglieder beeinflussen. Mehr Star Wars-News gibt’s mit dem Ankündigungstrailer von Jedi: Fallen Order: Survivor.