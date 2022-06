Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Auf dem gestrigen Playstation Showcase gab es so einige Infos über kommende Sony Titel und Third-Party Spiele. Eine Überraschung, mit der hingegen keiner gerechnet hat, war die Ankündigung von Marvels Spider-Man Remastered für den PC.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Playstations-Strategie, ihre Premium AAA-Titel auch PC-Spielern zugänglich zu machen, setzt sich weiter fort. Wenn man die unglaublichen Verkaufszahlen von God of War und Horizon Zero Dawn anschaut, ist es auch äußerst clever und erfolgreich. Nun wurde der nächste große Titel aus dem Playstation-Exklusive-Portfolio als Umsetzung für den PC angekündigt. Marvels Spider-Man Remastered erwartet uns noch dieses Jahr am 12. August 2022! Offenbar hat Insomniac seine Meinung zu einer PC-Portierung geändert, sollte der Titel doch ursprünglich für immer Konsolen-Spielern vorbehalten sein.

Marvel’s Spider-Man Remastered is coming to PC! Experience our original Spider-Man story on August 12, 2022 when it launches on Steam and the Epic Games Store.#SpiderManPC #BeGreater pic.twitter.com/69kqPy9O5W — Insomniac Games (@insomniacgames) June 2, 2022

Spider-Man Remastered für den PC wird mit allen bisherigen DLCs erscheinen und wie der Name es bereits andeutet, die grafisch-verbesserte Remastered Version des Open-World-Action-Spiels beinhalten. Eine Menge Story- und Gaminginhalte also, für die ihr erstmal ordentlich Stunden braucht um alles von Manhattan und Spider-Mans sehr emotionaler Reise zu sehen. Darüber hinaus wird es natürlich somit auch einen anderen Peter Parker zu sehen geben als in der originalen 2020er Edition. Im Spider-Man Remastered für den PC haben Marvel und Insomniac nämlich die Gesichtszüge unseres Netzschwingers so verändert, dass es mehr nach Tom Holland aus den Marvel-Filmen aussieht. In der Standard PS4 Version und der PS5 bzw. PC Remastered Version gibt es also quasi zwei verschieden aussehende Peter Parkers. Eine Änderung, die nicht bei allen Fans Anklang fand, mit der PC-Spieler jetzt jedoch leben müssen. Zumindest so lange, bis die Modding-Community zuschlägt.