Nach den letztwöchigen Blockbustern Borderlands 3 und der BioShock Collection geht es im Epic Games Store munter weiter mit den Schiesßbuden. Diese Woche, bis zum 09. Juni 2022, könnt ihr euch den Shooter Wolfenstein: The New Order gratis holen und für immer behalten.

Damit überzeugt Wolfenstein: The New Order

Wolfenstein: The New Order spielt in einer dystopischen Dieselpunkigen Alternativwelt, in der es den Nationalsozialisten gelungen ist, nicht nur den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, sondern auch die Vereinigten Staaten von Amerika einzunehmen. Ähnlich wie der in zur Serie adaptierten Romanreihe The Man in the High Castle. Nur deutlich brutaler, abgefahrener und punkiger. Das Regime in Nordamerika zu stürzen versuchen wir mit dem Haudrauf William Joseph „B.J.“ Blazkowicz und einigen weiteren Mitgliedern des Widerstands.

So kämpfen wir uns durch eine Reihe von Schlauchlevels, die aber allesamt sehr unterschiedlich und abwechslungsreich gestaltet sind. Mal geht es in eine unterirdische Nazibasis, mal in eine amerikanische Kleinstadt, mal ins Weltall! Den hoch technisierten und mit modernsten Diesel-Waffen ausgestatteten mörderischen Regime-Soldaten stellen wir uns, nun ja, mit demselbigen, denn Blazkowicz kann jedes Schießeisen der Nazisoldaten verwenden und sogar Dual wielden! Dabei gilt es die Stärken der Gegnertypen zu kennen und die dazu passende Munition zu verwenden, sonst heißt es schnell „Aus die Maus“. Denn der Schwierigkeitsgrad von Wolfenstein: The New Order ist nicht ohne. Doch nach jedem Ableben lernt ihr, wie ihr die schwierige Passage meistert und vorankommt, bis ihr die ranghöchsten Nazi-Schergen ausschaltet und so eure Heimat befreit.

Selten war alternative Geschichte in Spielen so spaßig und befriedigend wie bei diesem Action-Shooter von Bethesda. Zu dem es übrigens eine Reihe weiterer Titel gibt. Der älteste sogar mit Schloss Wolfenstein richtig retro aus den 1980ern! Und der letzte von 2019 mit Wolfenstein: Youngblood. The New Order ist aber ein perfekter Einstieg für die Reihe, bei der jeder Shooter-Fan im Epic Games Store zugreifen sollte.