Der epische Höhenpunkt ist nun erreicht. Im ganzjährigen Ereignis Vermächtnis der Bretonen von The Elder Scrolls Online wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. High Isle ist ab sofort für PC, Mac und Stadia verfügbar.

Im Frühjahr diesen Jahres begann das neue ganzjährige Ereignis Vermächtnis der Bretonen. Nun erreicht diese TESO-Geschichte ihren Höhepunkt mit dem neuen Kapitel High Isle.

In diesem Geschichtsstrang reist ihr zum neuen Gebiet Hochinsel, in dem Wohlstand und Armut nur vom Wasser getrennt sind. Das Systren-Archipel dient der bretonischen Oberschicht als zweite Heimat, in dem sie in Neutralität, abseits des Kriegs der Drei Banner, ihren Annehmlichkeiten nachkommen können. Im Gegensatz dazu steht die Strafinsel Amenos, auf der politische Gefangene, Kriminelle und Unzufriedene ihr Dasein fristen müssen. Ihr werdet beide Bereiche erkunden, während ihr in eine Geschichte voller politischer Konflikte und Intrigen eintaucht.

Neue Gefährtinnen, neues Kartenspiel, neue Herausforderungen

Doch den Gefahren von High Isle müsst ihr euch nicht allein stellen. Ihr könnt die Khajiit Funke und die bretonische Ritterin Isobel Veloise anheuern, um mit ihnen gemeinsam auf diese geheimnisvolle Mission zu gehen. Das unterschiedliche Paar steht euch mit den jeweiligen Talenten zur Verfügung.

Wer eine Pause braucht, kann sich in den Tavernen zu dem neuen Spiel Ruhmesgeschichten hinreißen lassen. Dabei handelt es sich um ein Deckbau-Kartenspiel, in dem ihr Ansehen ansammeln und die Gunst der Patrone einheimsen müsst. Ihr könnt an wettbewerbsorientierten Runden teilnehmen oder eine lockere Partie spielen.

Eine Partie Ruhmesgeschichten Vulkanschlote Quelle: Bethesda

Zu guter Letzt hält High Isle eine Reihe von neuen Herausforderungen für euch bereit. Neben den neuen Weltereignissen Vulkanschlote, könnt ihr euch den Grauenssegel-Piraten in Das Grausegelriff stellen. Dahinter verbirgt sich eine Herausforderung für 12 Spieler. Außerdem erwarten euch neue Dungeons, in denen es auch auf Zusammenarbeit und Talent ankommt. Wenn ihr euch diesen Herausforderungen stellt, winken euch exklusive Belohnungen.

TESO Update 34

Neben High Isle ist außerdem das TESO Update 34 verfügbar. Dieses enthält eine spanische Sprachunterstützung, Mundussteine im Arsenalsystem, AMD-FSR-Implementierung für PC und verschiedene Aktualisierungen am Schnellzugriff. Darüber hinaus gibt es neue Individualisierungsmöglichkeiten durch eine bevorzugte Titelmusik für das Hauptmenü, neue Heime, neue Einrichtung und neue Hausgäste. Außerdem gibt es auch einige Verbesserungen der Barrierefreiheit.

The Elder Scrolls Online High Isle ist ab sofort für PC, Mac und Stadia verfügbar. Konsolen-Gamer zocken ab dem 21. Juni mit dem neuen Kapitel und dem neuen Update.