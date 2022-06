Please enable JavaScript



Neben Updates zu bereits bekannten Spielen und neuen Ankündigungen sorgte vor allem ein Spiel für Begeisterung, gemischt mit Schrecken beim Publikum. Choo-Choo Charles ist wohl das albtraumhafteste Spiel beim diesjährigen Summer Game Fest.

Das ist Choo-Choo Charles – Das Grauen auf Schienen

Eine Mischung aus Slender Man, Hunt Showdown und Thomas die Lokomotive, so ungefähr muss der Entwickler Two Star Games seine Idee beschrieben haben. Denn Kernelement des Horror-Survival-Spiels ist es, vor einem fürchterlichen, Spinnen ähnlichen Zug zu fliehen und diesen aktiv zu bekämpfen, um nicht seine nächste Mahlzeit zu werden. Charles, so der Name der Kreatur, terrorisiert nämlich euer Dorf und ist immer hungrig, resistent gegen so gut wie alles, was ihr ihm entgegensetzt und verfolgt euch gnadenlos.

Für den PC angekündigt, kann man Choo-Choo Charles bereits jetzt bei Steam der Wunschliste hinzufügen. Eine Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant, doch wie bei vielen kleineren Spielen kann sich der Zeitraum nochmal verschieben. Dies gibt uns jedoch genug Zeit, um uns auf das grausige Schauspiel vorzubereiten, denn bereits nach dem Gameplay-Trailer wird klar, das hier wird nichts für schwache Nerven. Schockeffekte, Jump Scares, eine düstere Atmosphäre und ständiger Druck, sich auf die nächste Begegnung mit Charles vorbereiten zu müssen.

Dabei sind wir zum Glück aber nicht völlig hilflos, sondern können einen eigenen Zug steuern, darauf verschiedene Waffen stationieren und vor allem auf Schienen wichtige Vorräte zu unserer Basis transportieren. Dadurch können wir unser Dampfgefährt natürlich auch mit der Zeit immer weiter verbessern. So verwandelt sich unser Zug Stück für Stück selbst in eine Todesmaschine, mit der wir es irgendwann mit Charles aufnehmen können, oder zumindest besser fliehen können. Bis dahin heißt es jedoch schnell und vorsichtig sein, denn hinter jeder Abbiegung könnte das Grauen von Charles warten.