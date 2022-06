Please enable JavaScript



Viele brandneue Ankündigungen gab es auf dem gestrigen Summer Game Fest leider nicht, doch eine hatte es in sich! Witchfire ist ein Doom-liker Dark-Fantasy-Shooter, das nicht mit Brutalität, fantasievollen Monstern und knalligen Waffen geizt. Ursprünglich 2017 erstmals vorgestellt, gibt es nun endlich wirkliche Gameplay-Szenen und mehr Infos zum Release.

Das erwartet uns mit Witchfire

Neben einem frischen Gameplay-Trailer gab es zum neusten Spiel von The Astronauts, den Machern von The Vanishing of Ethan Carter, auch die Ankündigung, dass das Spiel exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird. Zudem verkündete man, dass schon bald der Early Access startet. Zu sehen gab es diverse Gameplay-Szenen in unterschiedlichen Fantasy-Mittelalter Arealen, die von allerlei düsteren Wesen wie Skelette und Dämonen heimgesucht werden. Neben unterschiedlichen Waffen wie Revolver, Schrotflinten und Maschinengewehren stehen uns offenbar auch Elementar-Kräfte zur Verfügung. So sieht man wie unser Charakter Gegner einfrieren, in Brand setzen oder betäuben kann. Generell wird es so einige fantasievolle Möglichkeiten geben, unsere Gegner platt zu machen. Langweilig sollte es also mit Witchfire so schnell nicht werden.

Das gesamte Setting wirkt sehr düster und höllisch, ähnlich wie in den Doom-Spielen. Eine Mischung aus taktischem, schnellem Vorgehen und der Wahl der richtigen Waffen und Fähigkeiten sollten auch bei Witchfire der Schlüssel zum Sieg über die Gegner-Horden sein. Zur Story wissen wir aktuell noch herzlich wenig, dass aber das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht, dürfte höchst wahrscheinlich sein. Damit dürfte Withfire aber trotzdem ein kleines Highlight auf dem gestrigen Summer Game Fest sein. Hoffentlich gibt es bald auch mehr Infos von Entwicklerseite zur Early Access Phase.