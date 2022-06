Please enable JavaScript



Während des Capcom Showcase wurde es nicht nur schaurig mit Resident Evil. Auch Fans schon schuppigen Monstern kamen während des Livestreams auf ihre Kosten. Geboten wurde eine Erweiterung zu Monster Hunter Rise und weiteres Videomaterial zu Exoprimal.

Die Dinos kommen! Wenn ihr bereits nächsten Monat am geschlossenen Netzwerktest für Exoprimal am PC teilnehmen möchtet, könnt ihr euch ab sofort registrieren. Zieht euch einen mechanischen Kampfanzug über und schlüpft in die Rolle der sogenannten Exofighter, um im Team den Dinosauriern auf die Pelle zu rücken. Im Focus des Fighters steht der dynamische Multiplayer-Modus, der euch in spannende 5v5-Matches antreten lässt. Ihr müsst Aufgaben von der KI Leviathan erfüllen, die für die Ausbrüche der Urzeitechsen verantwortlich ist. Wer die Aufgaben zuerst abschließt und überlebt, geht als Sieger hervor. Der neue Trailer stellt die verschiedenen Klassen des Spiels vor. Euch erwarten unter anderem die Assault-Klasse, die Bombardiere Barrage und die Scharfschützen Vigilant.

Neues zu Monster Hunter Rise: Sunbreak

Franchise-Produzent Ryozo Tsujimoto präsentierte während des Showcase einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise: Sunbreak. Dieser hält altbekannte Szenerien und Monster für euch bereit, wie das Dschungelgebiet aus der zweiten Generation der Reihe. Außerdem kehren Espinas the Thorn Wyvern aus Frontier und Gore Magala aus Monster Hunter 4 Ultimate zurück. Wenn ihr einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Erweiterung erleben möchtet, könnt ihr euch ab dem 15. Juni die Demoversion für Switch und PC (via Steam) kostenlos herunterladen. Am 30. Juni erscheint die Vollversion Erweiterung.

Weitere Upgrades für Sunbreack sind für den kommenden Herbst, Winter und den Beginn des nächsten Jahres geplant.

