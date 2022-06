Please enable JavaScript



Nur wenige Titel haben wohl in den letzten Jahren so viel Spekulationsstoff geliefert wie Skull & Bones. Kaum etwas sickert über Ubisoft-Sorgenkind an die Öffentlichkeit. Doch jetzt sorgt eine brasilianische Alterseinstufung für Aufsehen. Wird es keine PS4- bzw. Xbox One-Version für den Titel geben?

2017 wurde Skull & Bone offiziell von Ubisoft angekündigt. Unmengen an Produktionsproblemen ließen den Seefahrer-Titel allerdings nie in den Release-Hafen einlaufen. Immerhin konkretisierte Ubisoft im Mai diesen Jahres den Veröffentlichungszeitraum. Laut Finanzplan sollen wir zwischen Oktober 2022 und März 2023 mit dem Spiel rechnen können. Dass der Publisher an diesem Zeitraum festhält, scheint auch eine kürzlich aufgetauchte, brasilianische Alterseinstufung zu bestätigen.

Doch neben dem freigegeben Alter von 16 Jahren verrät die Einstufung noch mehr. Sie gibt nämlich an, dass Skull & Bones lediglich für PC, Google Stadia, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Damit scheinen die Last-Gen-Versionen gestrichen worden zu sein. Zu diesem Schritt haben sich bereits einige Entwickler entschieden. Zum Beispiel wird auch Gotham Knights nur für PC und Current-Gens erscheinen. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft muss allerdings noch erfolgen.

Bis jetzt gibt es nur wenige Informationen zum Inhalt. So sollen Spieler über die sieben Weltmeere schippern, eine eigene Crew zusammenstellen, Schätze bergen und epische Seeschlachten erleben. Hinzu kommen alltägliche Aufgaben auf hoher See, wie Ressourcenmanagement, Meuterei und mehr.

