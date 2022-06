Please enable JavaScript



In wenigen Monaten suchen euch die Vampire auf euren heimischen Bildschirmen heim. Damit ihr euch mit dem Grauen des Titels vertraut machen könnt, präsentieren euch Flying Wild Hog und Focus Entertainment einen neuen Gameplay-Trailer von Evil West. Trigger-Warnung: Die folgenden Inhalte werden ziemlich brutal.

Evil West bietet euch ein actionreiches Schlachtfest in den verschiedensten Regionen des Wilden Westens. Von kleinen Dörfchen in der Prärie, über korrumpierte Wälder bis hin zu düsteren Höhlen lauern überall Feinde auf euch. Doch in Kisten und Leichen eurer Gegner befinden sich nützliche Ressourcen, die ihr zum Upgraden eures Waffenarsenals verwenden könnt. So könnt ihr in spannende Gefechte ziehen, eure Gegner nach allen Regeln der Kunst zerlegen und das Blut gerade so spritzen sehen. Abgerundet wird dieses actionreiche Gameplay durch die coolen Sprüche des Protagonisten Jesse Rentier.

Damit ihr nicht den Überblick verliert, bietet euch Evil West ein minimalistisches Interface und Spielmenü. Hier könnt ihr weitere Gameplay-Möglichkeiten zur Verfeinerung eures Spielstils freischalten sowie eure Waffen aufleveln.

Zu guter Letzt liefert euch der Extended Gameplay-Trailer epische Cutszenes, die weitere Hinweise auf den Plot geben. Außerdem finden wir uns im Angesicht schauriger Bosse wieder, die noch eine besondere Herausforderung darstellen werden.

Wenn ihr Teil dieser Metzelei in Wild West-Manier werden möchtet, könnt ihr Evil West ab sofort vorbestellen. Der actionreiche Shooter erwartet euch ab dem 20. September auf PC, PlayStation und Xbox.