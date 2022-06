Please enable JavaScript



Wie offen wird die Welt von Horizon Call of the Mountain werden? Diese Frage stellen sich viele Fans, seitdem sie Anfang Juni einen weiteren Blick auf das kommende VR-Adventure werfen konnten. Ein neu hinzugefügter Text auf der offiziellen Website lässt an einem Open World-Setting zweifeln.

Anfang diesen Jahres hatten Guerilla und Firesprite Horizon Call of the Mountain angekündigt. Im State of Play Anfang Juni präsentierte uns Sony endlich einige Gameplay-Szenen. Auch wenn die Grafik beeindruckend aussieht und wir es kaum erwarten können, die Maschinen hautnah zu erleben, stellt sich dennoch eine Frage. Können wir eine Open World in dem Game um den ehemaligen Schatten-Carja Ryas erwarten? Ein frisch hinzugefügter Text auf der offiziellen Website scheint Gegenteiliges anzudeuten. Dort ist zu lesen:

Erkunde eine abwechslungsreiche Landschaft – begib dich auf eine Reise mit mehreren Pfaden, auf denen du dich überall umsehen musst, um die Geheimnisse der Berge zu lüften.

Das deutet auf eine weniger offene Welt in Horizon Call of the Mountain hin. Stattdessen scheint uns ein geführtes Gameplay zu erwarten, das uns einigen Erkundungsfreiraum zu geben scheint. Vielleicht erwartet uns auch ein Gameplay ähnlich Detroit: Become Human, in dem wir nicht nur zwischen verschiedenen Handlungssträngen wählen können. Wir können auch an die Wegpunkte zurückkehren und alternative Wege erkunden. Allerdings sind das nur Spekulationen. Ein offizielles Statement zum Gameplay-Prinzip sind uns Guerilla und Firesprite noch schuldig.

Da sich das System PlayStation VR2 noch in der Entwicklung befindet, gibt es noch kein Release-Datum von Horizon Call of the Mountain. Wir werden euch aber zu weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.