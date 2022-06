Please enable JavaScript



Der Nintendo Direct Mini-Stream dieses Nachmittags fokussierte sich auf Third-Party-Spiele verschiedener Entwickler. Wir geben euch eine Zusammenfassung über alle Updates der verschiedenen Titel.

Mega Man Battle Network Legacy Collection angekündigt

Quelle: Capcom

Die Mega Man Battle Network Legacy Collection enthält alle zehn Titel der Reihe und erscheint im nächsten Jahr für die Nintendo Switch. Diese Collection enthält außerdem eine neue Art Gallery und einen Music Library-Modus. Beachtet, dass die Collection in zwei Teilen verkauft wird.

Return to Monkey Island erscheint zuerst auf der Switch

DevolverDigital

Erst kürzlich hatte Lucasfilm Games völlig überraschend Return to Monkey Island angekündigt. Während des Nintendo Direct konnten wir beliebte Helden in einem weiteren Trailer bestaunen und ein wenig Gameplay-Material erleben.

Super Bomberman R 2 angekündigt

Während des Nintendo Direct Mini wurde auch ein ein neuer Bomberman-Spiel angekünndigt. Super Bomberman R 2 enthält unter anderem den neuen Castle-Modus, in dem 15 SpielerInnen sich ihren Weg zu einer Schatztruhe prügeln müssen. Währenddessen versucht ein anderer Spieler sie daran zu hindern. Die Forsetzung des Bomberman-Franchise soll im nächsten Jahr erscheinen.

Pac-Man World Re-Pac angekündigt

Hört ihr schon das quietschende Geräusch in euren Ohren? Ein Remake von Pac-Man World erscheind am 26. August für die Nintendo Switch. In diesem 3D-Adventure wurde die Familie des ikonischen gelben Helden nach Ghost Island entführt. Nun liegt es an euch sie zu retten.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Zu guter Letzt meldet sich das bekannte japanische Maskottchen Doraemon zurück. Der Nachfolger des im Jahr 2019 erschienen Life-Simulators soll noch in diesem Jahr für die Switch erscheinen. Auf ein weiteres Mal stoßen in diesem Crossover zwei weltbekannte Marken aufeinander und kreieren so einen entspannten Life-Sim, auf den sich wohl viele freuen.

Das war unsere Übersicht zur Rückkehr der Klassiker der Nintendo Direct. Weitere Infos zu dem Livestream erhaltet ihr in unserer Zusammenfassung der Highlights.