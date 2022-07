Please enable JavaScript play-rounded-fill



Einer der heißesten Titel von Nintendo. Eine lang verschollene Action-Reihe. Die Gerüchteküche um Bayonetta 3 brodelte, doch nun ließ man die Katze aus dem Sack! Zusätzlich zu einem frischen Trailer präsentierten uns die japanischen Entwickler und Sega auch sogleich den Releasetermin! Am 28. Oktober ist es so weit und wir dürfen uns mit der schwarzhaarigen, Pistolen schwingenden Umbra-Hexe durch allerlei fiese Monster und Dämonen ballern!

Bayonetta 3: Ein neuer Meilenstein im Japano Hack-and-SlayGenre?

Bayonetta ist inzwischen ein echter Klassiker des Hack-and-Slay-Genres. Von Platinum Games entwickelt, erschien der erste Teil des Action-Spiels in USA und Europa 2010 beim Publisher Sega für die Xbox 360 und PlayStation 3. Es folgte der zweite Teil 2014 sowie eine PC-Umsetzung auf steam. Nach der Ankündigung eines dritten Teils vergingen inzwischen einige Jahre, doch nun haben wir endlich Klarheit. Bayonetta 3 ist nicht tot, sondern befindet sich in den letzten Phasen der Fertigstellung. Ende Oktober ist es so weit und der Titel erscheint erstmals auf der Nintendo Switch.

Einige neue Infos gaben die Entwickler uns außerdem ebenfalls auf den Weg. So werden wir neben neuen Schauplätzen in Tokyo, Japan und China, auch viele neue Versionen bzw. eigenständige Bayonettas sehen! Jede auf ihre eigene Art und Weise besonders und mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet. Gigantische Transformationen und Ultras natürlich inklusive! Offenbar dürfen wir neben der bekannten Protagonistin aus den vorherigen Spielen auch einen neuen Charakter spielen. Die mysteriöse Viola bekommt im Trailer viel Screentime und schwingt ein magisches Kana. Wie ihre Mission mit der Geschichte von Bayonetta 3 zusammenhängt und was es mit den anderen Figuren auf sich hat, werden wir in Zukunft noch in Erfahrung bringen.