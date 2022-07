Bei Next Week on Xbox stellt Microsoft immer die Titel vor, die in der folgenden Woche für die Xbox erscheinen. Wir geben euch einen Überblick über die kommenden 11 Titel, die ihr ab dieser Woche spielen könnt. Es bietet sich ein breites Spektrum für Fans verschiedener Genres.

Gleich morgen erscheinen vier Titel, die auf ihre eigene Weise von der Dramatik des Lebens erzählen. Zum einen wäre da As Dusk Falls von Interior Night. In diesem Crime-Drama entscheidet ihr in einem Zeitraum von 30 Jahren über das Schicksal zweier Familien. Taucht in eine Geschichte über Verrat, Opferbereitschaft und innere Stärke ein, während ihr allein oder mit bis zu sieben weiteren SpielerInnen der Geschichte nachgeht. Bisher ist dies der einzige Titel dieser Woche, den Xbox offiziell als Teil des Game Pass betitelt hat.

Endling – Extinction is Forever stammt von Herobeat Studios und lässt euch in die Rolle einer Fuchsmutter schlüpfen. Deren höchste Priorität besteht in der Aufzucht ihrer Jungen. Doch äußere Einflüsse wie die Zerstörung der Umwelt durch die Menschen machen diese Aufgabe zu einer gewaltigen Herausforderung. Ein 3D-Sidescroller, der zum Nachdenken anregt.

Neo Tegoel Games entführt euch in den visuellen Roman Gloom and Doom, der von einem deprimierten Gespenst erzählt. Seit 500 Jahren jagt es Dämonen, um sich wieder einen Platz im Himmel zu verdienen. Seine letzte Mission ist ein Mädchen, das das Ende der Welt herbeiführen könnte. Doch als auch die Kräfte des Gespenstes an dem Mädchen versagen, machen sich die beiden gemeinsam auf die Suche nach Tod und Frieden.

Zu guter Letzt erscheint morgen die Premiumerweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels. Mit diesem Add-on schaltet ihr einen Hot Wheels-Park in den Bergen Mexikos frei, in dem euch die verrücktesten Strecken der Forza-Reihe erwarten. Mit der Hilfe von 80 einzigartigen Streckenbauteilen könnt ihr eure eigenen Pisten kreieren und sie mit der gesamten Community teilen.

Weitere Xbox-Titel im Überblick

Natürlich sind dies nicht die einzigen Titel, die im Laufe dieser Woche für die Xbox erscheinen. Deshalb gibt es nun eine schnelle Zusammenfassung über die anderen Titel.

20. Juli Hazel Sky

Seduction: A Monk’s Fate 21. Juli Capcom Arcade 2nd Stadium Bundle

Hell Pie 22. Juli Aery – Vikings

Princess.Loot.Pixel.Again x2

Severed Steel

